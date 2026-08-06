Még volt egy állás, ahonnan nem bocsátották el Nagy Mártont – most megtörtént

A szerda este megjelent Magyar Közlönyben kiadott kormányhatározat szerint a kormány

„Nagy Márton Istvánt a Nemzetközi Valutaalap Kormányzótanácsában Magyarországot képviselő helyettes kormányzói tisztségből felmenti”.

A lépés több szempontból is várható volt. A Nemzetközi Valutaalap legfőbb döntéshozó testületében, a kormányzótanácsban minden tagállamot egy kormányzó és egy helyettes képvisel. Magyarországon a kialakult gyakorlat szerint a kormányzói posztot a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a helyettesi tisztséget pedig a mindenkori költségvetésért felelős miniszter tölti be – írja a 24.hu.

Kapcsolódó cikk Kiderült, mit hagyott hátra az Orbán-kormány: elkészültek Kármán Andrásék a költségvetési leltárral A Pénzügyminisztérium háttérbeszélgetést tartott.

A kormányváltással Nagy Márton immár nem a költségvetésért felelős miniszter, ezt a posztot most a Kármán András pénzügyminiszter tölti be, a határozat is őt jelöli ki Nagy Márton utódának, méghozzá csütörtöki (augusztus 6-i) hatállyal.