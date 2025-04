Megabírságot intézett el a hazai médiahatóság az RTL-nek

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A luxemburgi társhatóság az NMHH-val egyetértve hangsúlyozta: az ilyen viselkedésformákkal szemben tanúsított bármilyen tolerancia összeegyeztethetetlen a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem megelőzése terén tett nemzeti, nemzetközi és európai erőfeszítésekkel. A médiaszolgáltató a luxemburgi szabályozás alapján is nyilvánvalóan és súlyosan megsértette a rá vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, ezért szabott ki vele szemben az ALIA 25 000 euró összegű bírságot.

Az ALIA vizsgálata a szóban forgó jelenetet a férfi-nő kapcsolat különösen egészségtelen ábrázolásaként írta le, amelynek közzétételével az RTL+ hozzájárult a nők integritását sértő viselkedésformák súlyának csökkentéséhez, valamint az olyan sztereotípiák erősítéséhez, amelyek szerint a fizikai kényszerítés és a beleegyezés hiánya tolerálható a nőkkel szemben. A döntés megemlíti, hogy a testület korábban már felszólította a médiaszolgáltatót, hogy az adott műsor sugárzása során fokozott körültekintéssel járjon el a méltóságsértő képsorok sugárzásának elkerülése érdekében, miután a televíziós valóságshow-k jelentős hatást gyakorolnak a fiatal nézőkre. A Való Világ 12 kifogásolt jelenete kapcsán azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a médiaszolgáltató nem tartotta be a számára előírt, fokozott körültekintésre vonatkozó kötelezettségét.

