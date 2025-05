Megáll végre az áremelkedés a benzinkutakon?

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

A fentiek alapján tehát durva olajáremelkedésnek nem kellene bekövetkeznie. A hét végére visszaeső jegyzés miatt az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint a hazai kutaknál is megállhat az áremelkedés. Sőt, ha az olaj lefele venné az irányt a jövő héten, akkor ezt a mozgást a benzinkutakon is láthatnánk, így olcsóbb üzemanyagárak jöhetnének.

Régiós összehasonlításban még mindig nem sok örömre ad okot a lista, hiába lettünk olcsóbbak Szlovéniánál, így is az országok többségének átlagára felett van a hazai gázolaj jegyzése.

A gázolaj esetén is hasonló folyamatot, vagyis relatív olcsóbbá válást láthattunk. Igaz, ennél az üzemanyagfajtánál sokkal rosszabb pozícióba kerültek a hazai árak korábban. Így hiába javítottunk két helyet, még így is 13 olyan EU-s ország van, ahol az átlagárak alatta vannak a magyarországinak.

Mindez a régiós összehasonlításban is tükröződött. A friss adatsor szerint ugyanis négy olyan ország is van Közép-Európában, ahol többet kellett a 95-ös benzinért fizetni, mint nálunk, míg egy hete csak két ilyen EU-s országot láthattunk.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint az aktuális összesítésben nem voltak nagy mozgások, a hazai árak ugyanakkor relatív módon javultak. Amit az is jelez, hogy míg egy héttel korábban 11 olyan uniós ország volt, ahol a benzin átlagára alacsonyabb volt, mint a hazai, addig a friss adatok szerint már csak nyolc.

A hazai mozgás egyébként megfelel a nemzetközi trendeknek. Azt követően, hogy korábban azt vetettük fel, a magyar töltőállomásokon az uniós összevetéssel szemben lassabban vágták az árakat, most meg kell jegyezni, hogy az emelés során is lassabban reagáltak a magyar benzinkutak.

Az olaj áremelkedése és a dollár erősödése hatással volt az utóbbi másfél hétben a magyarországi üzemanyagárakra is. Azok ugyanis az alapanyag- és a devizaárfolyam mozgását követve felfele kúsztak. Így a korábban 580 forint körüli átlagárak 590-ig emelkedtek.

Az elmúlt időszak emelkedő olajárát követve a hazai üzemanyagárak is felfele mozdultak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint ugyanakkor további komolyabb áremelésre nem kell készülni, köszönhetően annak, hogy a nemzetközi piacokon is megnyugodtak a kedélyek.

