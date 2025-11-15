Megáll végre az áremelkedés a benzinkutakon?

Az elmúlt hetekben az Mfor Üzemanyagár-figyelő heti elemzéseinek fókuszában az a látszólag ellentmondásos kérdés állt, hogy miért drágul viszonylag látványosan a gázolaj, miközben a nyersolaj ára inkább esett a tőzsdéken. Ebben számos ok játszott közre (korábbi elemzésünk itt olvasható), de a legfontosabb észrevétel az volt, hogy a finomított termékek (vagyis a benzin vagy a dízel) az európai tőzsdéken is többe kerül. A jegyzési árak miatt pedig a kutakon is felfelé mentek az árak. Ezt láthattuk a mögöttünk hagyott héten is, hiszen a gázolaj nagykereskedelmi ára 10 forintot emelkedett, amit végül az autósoknak kell megfizetni.

Kapcsolódó cikk De mitől lőtt ki a gázolaj ára? Utánanéztünk Megint kinyílt az olló a két fajta között.

De kisebb drágulást láthattunk a benzin esetén is. Az árak növekedése mögött a piaci bizonytalanságok állnak, a szakértők egy része attól tart, hogy – mivel az európai finomítói kapacitás nem elégséges – importra szorul a kontinens. Ugyanakkor a behozott termékek – például az orosz olaj elleni korlátozások miatt – áremelkedést hoznak.

A drágulás nem magyar sajátosság, hanem európai trend, ugyanakkor a hazai árak nagyobb mértékben nőttek, mint az uniós átlag. Ez inkább csak annak fényében érdekes, hogy Orbán Viktor amerikai útja után a propaganda olyan lózungokat dobált, hogy „megvédtük a rezsicsökkentést” és „továbbra sem fognak az üzemanyagárak elszállni”. Tekintve, hogy a Mol által vásárolt orosz olaj továbbra is olcsóbb, mint az európai piacon irányadó Brent, különösen álságosnak tűnnek a fenti típusú kijelentések.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten az Európai Unióban 12 olyan országot találtunk, ahol a magyarországinál alacsonyabb a benzin átlagára. Ez viszonylag kisebb drágulást jelent, hiszen egy hete még csak 11 ilyen állam volt az EU-ban.

A régióban nem látszódott ez a relatív áremelkedés, de ebben szerepet játszik az a tény, hogy Magyarország így is az egyik legdrágább. Csak két országban, Ausztriában és Szlovákiában kerül több pénzbe ilyen üzemanyagot tankolni.

A gázolajnál a benzinhez hasonló folyamatokat láthattunk. A magyar árak emelkedése követte az uniós változásokat, de itt is relatív nagyobb áremelkedést láthattunk. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint az egy héttel korábbi 12-vel szemben most 13 olyan országot láthattunk, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehetett tankolni, mint itthon.

A benzinhez hasonlóan ez az üzemanyagfajta továbbra is nálunk az egyik legdrágább a régióban, a magyarországinál ugyanis csak Romániában és Ausztriában kell többet fizetni a dízelért.

Pénteken ugrott meg az olajár

Hétközben ugyan stagnált az olajár, de pénteken 2 százalékos drágulást láthattunk az európai tőzsdéken. A szakértők magyarázata szerint a befektetők attól tartanak, hogy az orosz olajipari létesítmények elleni sikeres támadások folyamatosan és érdemben tudják csökkenteni a kínálatot. Péntek hajnalban egy ukrán dróntámadást követően a fekete-tengeri Novorosszijszk kikötője leállította az olajexportot. A Reutersnek Giovanni Staunovo, az UBS árupiaci elemzője azt mondta, hogy a támadások intenzitása megnőtt, az elmúlt hónapokban sokkal gyakoribbak. Az elégtelen orosz légvédelem miatt pedig rendre sikeresen tudnak olyan létesítményeket eltalálni, ami akár tartós zavarokat okozhat. A piac most megpróbálja felmérni a legutóbbi támadások hatását, és azt, hogy ez mit jelent hosszú távon az orosz ellátásra nézve.

Ugyanakkor nemcsak az ukrán támadások, hanem az amerikai szankciók is jelentősen visszavetették az utóbbi néhány hétben az orosz exportot. A korábbi vevők egy része felfüggesztette a vásárlásait, annak ellenére, hogy a szankció csak egy hét múlva élesedik. Részben emiatt a hajók kiürítése is lelassult, és így nagyon jelentősen nőtt a „tengeren várakozó” orosz olaj mennyisége.

A pénteki emelkedés ugyanakkor abból a szempontból ellene megy a folyamatoknak, hogy szerda este óta az amerikai tőzsdéken az aggodalom felerősödött, a decemberi kamatcsökkentés esélye ugyanis érdemben mérséklődött. A magasabb kamatszint pedig visszafoghatja a gazdaságot, ami az árupiaci cikkek iránti keresletet is mérsékelheti.

Pénteken ugyan a finomított termékek tőzsdei jegyzése ismét emelkedett, a hét közepén már megtorpanást láttunk. Így megvan az esély, hogy a hazai kutaknál lassan tetőzik az áremelkedés. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a jövő hét elején ugyan nem kizárt további kisebb drágulás, komolyabb áremelkedésre nem számítunk a közeljövőben.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.