Megáll végre az áremelkedés a benzinkutakon?

A héten két alkalommal is nőtt az üzemanyagok ellenértéke, a benzin 10 forintos drágulása is fájdalmas, de a gázolaj árát még ennél is jobban 20 forinttal emelték. Tény ugyanakkor, hogy ezúttal, ahogy azt az egy héttel korábbi összefoglalónkban is írtuk, nemzetközi folyamatok állnak az emelés hátterében.

A fentiek miatt uniós összehasonlításban a magyar árak érdemben nem változtak. A benzinárakat tekintve továbbra is a középmezőny alsó felében állunk. Ami messziről talán nem tűnik rossz pozíciónak, ám hozzátéve azt, hogy a magyarok életszínvonala az egyik legalacsonyabb az egész közösségben, akkor már kevésbé szívderítő az eredmény.

Nem várunk további áremelést a következő héten. Fotó: Depositphotos

Arról nem beszélve, hogy a közelmúltban a gazdasági ügyekben tejhatalommal bíró miniszter, Nagy Márton azt ígérte, legalább a benzin esetén javulhat a régiós pozíciónk. Ez azonban nem most lesz, hiszen a benzinárakat tekintve inkább az éllovasokhoz húzunk, mint az átlaghoz.

A gázolaj esetén relatív még magasabbak a magyarországi árak uniós összehasonlításban. Ennél az üzemanyagfajtánál egyértelműen a középmezőny sűrűjében vannak a hazai árak.

Sajnos régiós összevetésben még rosszabb a helyzet a dízelnél, mint a benzinnél. Ráadásul itt még Nagy Márton sem merte az ígérni, hogy (a környező országokhoz képest) olcsóbb lesz ez a gázolaj.

Merre tovább?

Ahogy az a rendszeres olvasóink számára már többször kiderülhetett az Mfor Üzemanyagár-figyelő sorozatából, a végső fogyasztói árakra az adók mellett két fontos másik tényező hat, egyrészt az alapanyagok, másrészt a forint (dollárral szembeni) árfolyama.

A nyersolaj ára az egy héttel korábbi szinthez képest szinte alig változott, gyakorlatilag múlt péntek óta 82 dollár körül áll a Brent tőzsdei jegyzése, az egyik nap egy kicsit csökken, majd másnap visszaemelkedik. Ami pesszimizmusra ad okot, hogy pénteken az autósok szemszögéből több bíztató hír látott napvilágot, mégsem volt komolyabb mozgás. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) közzétette friss prognózisát, ami lassuló keresletről szól, ám ez csak arra volt elég, hogy ellensúlyozza a geopolitikai feszültségek miatti piaci aggodalmakat. Nagy kérdés továbbá, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed mikor nyúlhat a kamatokhoz, kedden ugyanis napvilágot látott egy vártnál magasabb inflációs adat, amely arra utalt, hogy a várt kamatcsökkentés későbbre tolódik. Szerdán viszont már volt Fed-vezető, aki arról beszélt, hogy akár a vártnál hamarabb csökkenthetik a kamatokat.

Ezek mellett a hónapok óta fennálló geopolitikai problémák továbbra is fókuszban vannak. A Közel-Keleten folyó harcok, a Vörös-tengeren történő támadások továbbra is az árfolyam emelkedésének az irányába hatnak. De egyes elemzők szerint ebbe az irányba mutatnak azok a sikeres ukrán támadások is, amelyek az orosz olaj- és gázipari infrastruktúrát rombolják. Ezek miatt ugyanis kisebb-nagyobb mennyiségek esnek ki a piacról, ami összességében felfele tolhatja az olaj árát.

Pozitív hír ugyanakkor, hogy a finomított termékek jegyzése annak ellenére lejtőre került, hogy a nyersolaj ára viszonylag stabil. Ezt azonban "letörli" a magyar autósok szempontjából kellemetlen dollárerősödés.

A különböző, egymás ellen ható folyamatok összességében nagyjából kiegyenlítik egymást. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése alapján jelentős árváltozás nem várható a következő héten. Kisebb árcsökkentés lehetséges, így nem lenne meglepő, ha a gázolaj ismét közelítene a 650 forintos szinthez, míg a benzin becsúszhat a 610-es szint alá.