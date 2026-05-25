2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Olaj

Megállapodás nincs, de az olajpiac elkezdte beárazni a békehangulatot

mfor.hu

Több mint 5 százalékkal csökkent a Brent nyersolaj ára a lehetséges Egyesült Államok és Irán közötti békeegyezmény hírére. A megállapodás egyelőre nem jött létre, de hétfő délutánig minimálisan még tovább csökkent az ár.

Meredek esésnek indultak az olajárak hétfőn hajnalban, miután Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap bejelentette: órákon belül megállapodhat egymással az Egyesült Államok és Irán. Az egyezmény hétfőig nem született meg, ezért a kulcsfontosságú Hormuzi-szoros továbbra is – közel három hónapja – zárva tart.

Donald Trump közösségi oldalán azt írta, hogy a tárgyalásban résztvevő tisztviselők ne kapkodják el a megállapodást. Ennek ellenére hétfő reggel a Brent nyersolaj hordónkénti ára 5,5 százalékkal, 97,9 dollárra csökkent, hétfőn délután 97,6 dolláron áll. Az irányadó olajtípus ára ezzel együtt is jóval magasabb az iráni háború kitörését megelőző 70 dolláros szintnél.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Esmaeil Bakaei szerint továbbra is vannak ellentmondásos pontjai a békeegyezmény-tervezetnek amerikai részről. „Látjuk a fényt az alagút végén, ami rövidtávon megkönnyebbülést hozhat az olajáraknál. De az olajpiac még a legoptimistább forgatókönyv szerint is feszített marad a jövő év végéig” – mondta a BBC-nek az MST Financial energiapiaci kutatója, Saul Kavonic.

A Vespucci Maritime ügyvezető igazgatója, Lars Jensen szerint a szállítmányozási szektor még egy esetleges hétfői békeegyezmény után is nagyon óvatos lenne. „Elsőként valószínűleg a Perzsa-öbölben rekedt hajók hagynák el a térséget, de a tulajdonosaik kétszer is meggondolnák, visszamenjenek-e, mert fennáll a kockázata, hogy a hajók ismét ott maradnak” – mondta a BBC-nek. Jensen több hónapra teszi a közlekedés korábbi napirendjének helyreállását.

Az ázsiai tőzsdéken is érződött a bizakodó hangulat: a japán Nikkei 225 index 3 százalékkal emelkedett, és először lépte át a 65 ezer pontot. Japán energiaellátását különösen érzékenyen érinti a Hormuzi-szoros lezárása.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Mészáros Lőrinc közpénzből felújított szállodái ötmilliárd forint profitot termeltek

Mészáros Lőrinc közpénzből felújított szállodái ötmilliárd forint profitot termeltek

A felcsúti milliárdos szállodaláncából nem vették ki a nyereséget, inkább tartalékba helyezték.

Magyar Péternek még erre az évre van egy jó híre a nyugdíjasoknak

Magyar Péternek még erre az évre van egy jó híre a nyugdíjasoknak

A szombati miniszterelnöki interjúban a nyugdíjasoknak még a kampányban beígért SZÉP-kártya ügye is előkerült. 

Kiderült, akár 250 településre szállíthattak az azbesztes osztrák bányákból

Kiderült, akár 250 településre szállíthattak az azbesztes osztrák bányákból

Erre utalnak az EKÁER-adatok.

Pesten nagyot megy az Otthon Start: ennyi az átlagos hitelösszeg

Pesten nagyot megy az Otthon Start: ennyi az átlagos hitelösszeg

A kistelepüléseken is meghaladja a 30 millió forintot az átlagos Otthon Start-hitelösszeg, a fővárosban pedig már a tranzakciók többségéhez igénybe veszik a hitelprogramot, amely különösen a Duna pesti oldalán pörgött fel. Az újlakás-piacot azonban alig befolyásolja az Otthon Start, mivel az igénylők 90 százaléka használt lakást akar venni a pénzből. 

Méretes pakkot hoz az új hét, csak úgy kapkodhatjuk a fejünket

Méretes pakkot hoz az új hét, csak úgy kapkodhatjuk a fejünket

Több fontos adat is megjelenik.

Fizessenek a gazdagok? Olvasóinknak bejön Magyar Péterék terve – A hét ábrája

A vagyonadó kapcsán kérdeztük önöket.

Egymásra mutogat Lázár János és Nagy Márton minisztériuma a hiányzó 260 milliárd miatt

Egymásra mutogat Lázár János és Nagy Márton minisztériuma a hiányzó 260 milliárd miatt

Két forgatókönyv létezik.

Súlyos költségvetési trükközésre bukkant Vitézy Dávid

Súlyos költségvetési trükközésre bukkant Vitézy Dávid

Egymásra mutogatnak a minisztériumok.

Nem fogad el félmegoldást Zelenszkij az uniós tagság ügyében

Nem fogad el félmegoldást Zelenszkij az uniós tagság ügyében

Nem kér Ukrajna a társult tagságból.

Hernádi Zsolt még optimista a NIS-üzlettel kapcsolatban

Hernádi Zsolt még optimista a NIS-üzlettel kapcsolatban

Intenzív tárgyalások zajlanak.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG