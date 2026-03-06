1p

Megállhat a forint az e heti lejtőn?

mfor.hu

A svájci frankkal szemben minimálisan erősödött a forint, de az árfolyam így is tavaly nyár óta nem látott magasságban van. A dollárral szembeni erősödés ellenére is 334 felett maradt az árfolyam, az euróval szemben pedig kis mértékben erősödött a forint.

Az euróval szemben gyengült, a dollárhoz és a svájci frankhoz viszonyítva erősödött a forint péntek reggel – írja az MTI.

Az euró hét órakor 387,75 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 387,67 forintnál. A dollár jegyzése 334,66 forintról 334,12 forintra csökkent, a svájci franké pedig 428,04 forintról 427,84 forintra süllyedt.

A forint kedd délután süllyedt több hónapos mélypontra: azóta korrigált az árfolyam, de a svájci frank azóta is a tavaly nyár óta nem látott, 430 közeli szinten maradt.

Az euró jegyzése 1,1608 dollárra erősödött a csütörtök esti 1,1583 dollárról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Az ukrán külügy szerint Budapesten elfogtak hét ukrán pénzszállítót 35 millió euró készpénzzel

Az ukrán állami bank, az Oschadbank dolgozóit túszul ejtették a magyar hatóságok – ezt írta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter péntek hajnalban. Reggelig nem tudták elérni őket, és követelik a szabadon bocsátásukat.

Az elmúlt évhez hasonlóan ezúttal is a Puskás Arénában rendezték meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2026-os Gazdasági Évnyitóját. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, amelyben kitért a Barátság kőolajvezetéken leálló olajszállításokra, a magyarországi vállalatokat sújtó különadókra és arra, hogy mekkora most az esélye egy hadigazdaságra való átállásnak Európában.

A januári hidegbetörés ellenére bővült a kiskereskedelmi forgalom, ami meglepte az elemzőket.

Elzárhatják a benzincsapot. A kerozin ára már az egekben Ázsiában, Indiában és Kínában is elkezdték védeni az olajkészleteiket.

Begyűrűzik a háború hatása.

Egy vacsorán húzták keresztül az Európai Bizottság Ukrajna gyorsított csatlakozásáról szövögetett terveit.

Még mindig tart a SUV-ok menetelése, de újabb és kevesebbet futott autók kerülhetnek új gazdához.

Megugrott a kiskereskedelmi forgalom, főleg az internetes és csomagküldő szektor szárnyal.

A helyszínen akarja megvizsgálni a helyzetet a kormány.

Idén folytatódhat az élénkülés az építőiparban

Az építőipari termelés változatlan áron mérve – két visszaesést hozó év után – 2025-ben 2,8 százalékkal tudott bővülni. A tavaly december végi ágazati szerződésállomány csaknem 50 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A GKI februári felmérése szerint a megkérdezett építőipari vállalkozások harmada árbevételének növekedésére számít 2026-ben az előző évhez képest, csökkenéstől 21 százalékuk tart. A 10 fő alatti cégek e téren kevésbé optimisták, de az 50 fő felett foglalkoztatók már sokkal inkább azok. További kedvező jel, hogy a GKI ágazati bizalmi indexe februárban tizenhárom havi csúcsára emelkedett. 2026-ban az építőipari termelés volumene 2-3 százalékkal nőhet az előző évhez képest – ebben a hazai és a nemzetközi elemzők is egyetértenek.

