Megállhat a forint az e heti lejtőn?

Az euróval szemben gyengült, a dollárhoz és a svájci frankhoz viszonyítva erősödött a forint péntek reggel – írja az MTI.

Az euró hét órakor 387,75 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 387,67 forintnál. A dollár jegyzése 334,66 forintról 334,12 forintra csökkent, a svájci franké pedig 428,04 forintról 427,84 forintra süllyedt.

A forint kedd délután süllyedt több hónapos mélypontra: azóta korrigált az árfolyam, de a svájci frank azóta is a tavaly nyár óta nem látott, 430 közeli szinten maradt.

Az euró jegyzése 1,1608 dollárra erősödött a csütörtök esti 1,1583 dollárról.