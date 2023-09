Megállítható az akkugyárak terjedése itthon? - Donáth Anna lesz a Klasszis Klub következő vendége

Az elmúlt hónapokban sorra jelenti be a kormány a hazánkban letelepülő akkumulátorgyárakat, illetve a hozzá kapcsolódó létesítményeket. Ezzel egyidőben egyre több balesetről, környezetkárosításról is jelennek meg hírek. Míg a kormány ebben látja hazánk gazdaságának jövőjét, az ellenzék, környezetvédők és a lakosság aggodalmának ad hangot. Vajon elég lehet-e a magyar szabályozás és a hatóság tevékenysége ahhoz, hogy szabályszerűen működjenek ezek a létesítmények? Egyáltalán miért tűnnek problémásabbnak a hazánkban megtelepülő gyáregységek, mint amelyek más európai országokban működnek? A téma elmaradhatatlan napjainkban, így következő Klasszis Klubunkban is napirendre vesszük ezt.

Ahogy makrogazdasági kérdésekkel is foglalkozni fogunk, különös tekintettel az élelmiszerek inflációjára, az újra megugró üzemanyagárakkal, a recesszióval és a költségvetés helyzetével. A büdzsé egyre nagyobb bajban van, melyhez hozzájárul az uniós pénzek elmaradása is. Mikor érkezhetnek ezek a források, és vajon a kormány végleg lemondott róluk, és minden idén megtett lépése a devizakötvény kibocsátását is beleértve egyfajta előkészület az uniós pénzek nélküli életre? Egyáltalán milyen jövő vár Magyarországra az unió berkein belül? Netán fel kell készülnünk a Huxitra?

Donáth Anna lesz a Klasszis Klubunk következő vendége. Fotó: Bánkuti András

És ha már Európai Unió. Jövő év júniusában egyszerre rendeznek Magyarországon európai parlamenti és önkormányzati választásokat is. Milyen tervekkel vág neki a kampányidőszaknak a Momentum? - kérdezzük majd Donáth Annától, akit megkérünk az ellenzék helyzetének értékelésére is.

A mintegy egyórásra tervezett beszélgetés során azonban nemcsak mi tesszük fel kérdéseinket a vendégünknek, erre olvasóinknak, nézőinknek is lesz lehetőségük az adás alatt chaten, valamint előzetesen a [email protected] címre is elküldhetik kérdéseiket.

Az október 4-én, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünk teljesen ingyenes, csupán egy regisztráció szükséges hozzá, melyet az alábbi linken tehetnek meg:

Korábbi Klasszis Klubunk beszámolói: