Megállt a benzin ára a korábbi védett szintnél

Csütörtöktől a benzin és a gázolaj beszerzési ára is változatlan marad. A szerdai áremelést követően egyelőre nem érkezik újabb korrekció – írja a holtankoljak.hu.

A hazai töltőállomásokon jelenleg az alábbi országos átlagárakkal találkozhatnak az autósok (2026.07.15-én):

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 613 forint/liter

A korábbi védett ár a 95-ös benzin esetében épp 595 forint volt literenként, míg a dízelnél 615 forint. A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény június 27-én lépett hatályba.

A törvény szövege szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.

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