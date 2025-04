Megállt a drágulás, de hamarosan felsírhatnak a pénztárcák

Amilyen heves mozgásokat láttunk március elején, majd április első felében is a hazai kutakon, olyan visszafogott volt az utóbbi két hét a hazai üzemanyagpiacon. Igaz, ez összhangban volt a nemzetközi folyamatokkal, amit az olaj áresése és a dollár gyengülése generált elsősorban.

Hét közben láthattunk egy kisebb áremelkedést, amit a dízel esetén a szombati csökkentés gyakorlatilag el is tüntetett. Ugyanakkor a benzin esetén ez a 3 forint plusz megmaradt.

Ahogy fent jeleztük, az uniós országok többségében a magyarországihoz hasonló ármozgásokat láthattunk. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint az aktuális összesítésben nem voltak nagy mozgások, bár a magyar árak romlottak. Egy hete ugyanis csupán hét olyan országot találhattunk, ahol a 95-ös oktánszámú benzin ára elmarad a magyarországitól, míg most nyolc országban volt olcsóbb ez az üzemanyagtípus.

Nem mindig öröm a tankolás

Fotó: Depositphotos

Az uniós rangsorban látott egy pozíciónyi változás a régiós összehasonlításban nem látszik. Ezen a héten is négy olyan ország volt, ahol olcsóbb és négy, ahol drágább volt a benzin, mint Magyarországon.

A benzinnel szemben a gázolaj esetén a magyar árak pozíciója annak ellenére jelentősen romlott, hogy forintban gyakorlatilag nem láttunk érdemi változást. Ez a stabilitás ugyanakkor a másik oldalon viszonylagos drágulásnak felelt meg, hiszen számos országban az euróban számított árak csökkentek.

Így miközben egy héttel korábban csak nyolc olyan ország volt a Weekly Oil Bulletin adatai szerint, ahol a hazainál alacsonyabb átlagárak voltak, addig ezúttal 13!

A lista alapján elsősorban a balti országokban volt nagyobb árcsökkenés, azért a régióban is volt olyan ország, Szlovákia, ahol a magyarnál kedvezőbb árak alakultak ki.

Most Kína keményített be

Nagyon úgy tűnik, hogy Donald Trump elszámította magát, hiszen a híveit leszámítva az elemzők azon az állásponton voltak, hogy az általa kirobbantott vámháború Amerika számára is kedvezőtlen lesz. Ahogy arról írtunk, a recessziós kockázatok miatt szakadt be elsősorban az olaj ára. Az elnök ugyan az utóbbi napokban békülékenyebb hangot ütött meg még a fő riválisnak tartott Kínával szemben is, a befektetők meglehetősen óvatosak lettek.

Többek között az Egyesült Államok és Kína közötti vámtárgyalások körüli bizonytalanság is hozzájárult ahhoz, hogy a héten ismét csökkenjen mind az Európában irányadó Brent, mind pedig az amerikai WTI olajfajta ára. Igaz a politikai csatározások mellett a kínálat növekedése is lefele nyomta az árakat. Az OPEC+ április 1-jétől 138 ezer hordóval növelte a kőolaj-kitermelést, ami hozzájárult a Brent árának eséséhez. A mostani 66 dollár körüli szint 4 éves mélypontnak számít. (Áprilisban az egyik kereskedési napon belül a mélypont 60 dollár körül volt.)

A múlt héten ugyan emelkedett az olaj tőzsdei jegyzése, sőt ez a hét elején is folytatódott, ám ezt követően ismét gyengülést láthattunk. Az elemzők szerint ennek hátterében elsősorban az áll, hogy a kínai külügyminisztérium szóvivője kijelentette, Kína és az Egyesült Államok nem folytatnak konzultációkat vagy tárgyalásokat a vámokról. Ez élesen ellentmond Donald Trump amerikai elnök korábbi nyilatkozatainak, aki azt jelezte, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi egyeztetések folyamatosak.

Bár ahogy amerikai részről láttunk vámmentességet az elektronikai termékekre, úgy Kína is fontolgatja, hogy bizonyos amerikai importtermékeknél könnyítést vezessen be. Ugyanakkor egy általános vámegyezményre rövid távon nem számítanak az elemzők. Ez viszont azt jelzi, hogy az amerikai elnök agresszív stratégiája nem vált be, a vámokkal fenyegetett országok sokkal keményebben léptek fel, mint amire Donald Trump számított. A mostani bizonytalan helyzet viszont mind az amerikai, mind a világgazdaság számára előnytelen. Ez pedig az olajpiacon továbbra is a kereslet körüli bizonytalanságot erősíti. Ezzel párhuzamosan pedig egyre több aggodalom merül fel a túlkínálat miatt. A Reuters a hét elején arról számolt be, hogy több OPEC+ tag is azt javasolta a csoportnak, hogy júniusban is gyorsítsák fel az olajtermelés növelését. Mindez pedig valószínűleg a következő hónapokban folyamatosan nyomás alatt fogja tartani az olajárat.

A magyarországi üzemanyagárak szempontjából is fontos tényezőnek számító devizaárak esetén is kicsit hasonló a helyzet. Donald Trump ugyan korábban problémaként definiálta a túl erős dollárt (amit a tények egyébként nem támasztottak alá). Az elnök lépései okozta bizonytalanság lejtőre küldte az amerikai devizát is, ami a hazai autósok számára persze jó, hiszen így egységnyi olaj, illetve a finomított termékek ára forintban kevesebbe kerül. A devizaárfolyamok kapcsán egyébként hasonló a helyzet, mint az olajnál, a trendek egyelőre abba az irányba mutatnak, hogy nem várható érdemi dollárerősödés.

A fentiek miatt az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a hazai kutakon nem várható érdemi drágulás. Az alacsonyabb nemzetközi olajárak és a forint erősödése együttesen hozzájárulhat az üzemanyagárak mérséklődéséhez. Igaz az amerikai elnök váratlan döntései miatt akár egyik napról a másikra is láthatunk éles változásokat, de összességében inkább az árak további csökkenésére van nagyobb esély.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.