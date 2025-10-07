Megdicsérte Donald Trumpot Hernádi Zsolt

Hernádi Zsolt a Mol elnök-vezérigazgatója a Budapest Economic Forumon tartott előadást, amelyben sok szó esett Magyarország leválásáról az orosz olajról a HVG tudósítása szerint.

„Nem tudjuk, hogy mink van, amíg el nem veszítjük”

- kezdte előadását Hernádi, aki azzal folytatta, hogy hiába számolták ki egy íróasztal mellett, hogy Magyarország ellátható más forrásokból is, a valóság teljesen más.

„Mindenki bírja a fájdalmat, kivéve azt, aki érzi”

- tette hozzá Hernádi, aki Donald Trump amerikai elnök a NATO-tagországok orosz olajról való leválását szorgalmazó kijelentéseiről szakrasztikusan így nyilatkozott:

„Nagyon örülhettünk Trump elnök úr szavainak, mert legalább azt tudja, hogy Szlovákia van.”

Az elnök-vezérigazgató szerint az Európai Unió értékek mentén hozza meg a döntéseit, de figyelmen kívül hagyja a gazdasági realitásokat. Az ideológiákkal drágítjuk meg magunknak Európát. Szerinte ennek a vége az lesz, hogy Európa egy skanzen lesz, igaz, egy nagyon jó skanzen – vélte, majd hozzátette, hogy még a saját szabályaink betartását sem tudjuk ellenőrizni, azaz az EU nem tudja, nem orosz olaj érkezik-e a területére például szaúdi olajként.

ha ő lenne az EU vezetője, akkor először is spórolni kezdene az uniós bürokrácián, nem zárná ki a keleti kooperációt, diverzifikáció felé menne el, és hagyná a piacot szabadon működni. Mert most az EU számára a legnagyobb kockázat a versenyképesség elvesztése és persze a Barátság vezetéké – zárta az előadását.