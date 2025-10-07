Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Megdicsérte Donald Trumpot Hernádi Zsolt

Egy konferencián szólalt fel a Mol-vezér.

Hernádi Zsolt a Mol elnök-vezérigazgatója a Budapest Economic Forumon tartott előadást, amelyben sok szó esett Magyarország leválásáról az orosz olajról a HVG tudósítása szerint. 

„Nem tudjuk, hogy mink van, amíg el nem veszítjük”

- kezdte előadását Hernádi, aki azzal folytatta, hogy hiába számolták ki egy íróasztal mellett, hogy Magyarország ellátható más forrásokból is, a valóság teljesen más. 

„Mindenki bírja a fájdalmat, kivéve azt, aki érzi”

- tette hozzá Hernádi, aki Donald Trump amerikai elnök a NATO-tagországok orosz olajról való leválását szorgalmazó kijelentéseiről szakrasztikusan így nyilatkozott:

„Nagyon örülhettünk Trump elnök úr szavainak, mert legalább azt tudja, hogy Szlovákia van.”

Az elnök-vezérigazgató szerint az Európai Unió értékek mentén hozza meg a döntéseit, de figyelmen kívül hagyja a gazdasági realitásokat.  Az ideológiákkal drágítjuk meg magunknak Európát. Szerinte ennek a vége az lesz, hogy Európa egy skanzen lesz, igaz, egy nagyon jó skanzen – vélte, majd hozzátette, hogy még a saját szabályaink betartását sem tudjuk ellenőrizni, azaz az EU nem tudja, nem orosz olaj érkezik-e a területére például szaúdi olajként. 

ha ő lenne az EU vezetője, akkor először is spórolni kezdene az uniós bürokrácián, nem zárná ki a keleti kooperációt, diverzifikáció felé menne el, és hagyná a piacot szabadon működni. Mert most az EU számára a legnagyobb kockázat a versenyképesség elvesztése és persze a Barátság vezetéké – zárta az előadását.

 

 

