Megdöbbentő dolgot találtak a magyar szegénységi adatokban

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

- olvasható a cikkben, amelyből az is kiderül, hogy a kutatók a NAV-hoz fordultak kérdéseikkel.

A KSH volt elnökhelyettese szerint Magyarország szegénységi adatait akár manipulálhatták is.

Kapcsolódó cikk Szakmai tévedés vagy manipuláció állhat a KSH szegénységi adatai mögött? A KSH volt elnökhelyettese szerint Magyarország szegénységi adatait akár manipulálhatták is.

Korábban a Válasz Online nyomán lapunk is megírta, hogy nehezen megmagyarázható dolgokra bukkantak kutatók a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jövedelemadataiban, amelyek alapján a szegénységi küszöb alatt élők számát is közlik.

A NAV segélyszervezetként is működik? Erre lehet következtetni a KSH adataiból kutatók szerint.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!