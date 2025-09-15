Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Makró Biztosítások

Megdrágult az utasbiztosítások átlagdíja nyáron

mfor.hu

Az utasbiztosítások átlagdíja 1,5 százalékkal nőtt éves szinten az idei nyári szezonban – közölte saját adatai alapján a Netrisk hétfőn az MTI-vel.

A három nyári hónapban az átlagos biztosítási díj közel 13 500 forint volt, míg egy évvel korábban 13 200 forint – ismertette a biztosításközvetítő.

Az idei nyári szezonban több mint 151 ezer utasbiztosítást kötöttek a Netrisknél, ami éves szinten 9,1 százalékos növekedés. Az utazások átlagos időtartama és az együtt utazók száma 1-2 százalékkal csökkent, így folytatódott a már korábban is érzékelhető trend – jelezték.

A legnépszerűbb úti cél változatlanul Horvátország, a Netrisknél kötött utasbiztosítások 28 százalékát adták ezek a szerződések, és 117 ezer ember biztosította így az ottani utazását. Toplistás Olaszország és Ausztria 20 és 11 százalékkal, valamint Görögország, illetve Szlovénia 8 és 6 százalékos részesedéssel.

A legtöbb biztosítást autós utakra kötötték
A legtöbb biztosítást autós utakra kötötték
Fotó: Depositphotos

A Netrisknél kötött biztosítások 55 százaléka autós utakra szólt, míg 35 százalék volt a repülős utazások aránya. Repülővel a legtöbben Olaszországba, Görögországba és Spanyolországba mentek nyaralni. Az európai úti célokra indulók 97 százaléka legfeljebb két hétre köt biztosítást.

A fizetési szokásokat tekintve alig történt változás, a biztosításokat 94 százalékban bankkártyával rendezték, ami jelzi az online ügyintézés egyre erősebb térnyerését – hívta fel a figyelmet a Netrisk.

