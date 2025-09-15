Megdrágult az utasbiztosítások átlagdíja nyáron

A három nyári hónapban az átlagos biztosítási díj közel 13 500 forint volt, míg egy évvel korábban 13 200 forint – ismertette a biztosításközvetítő.

Az idei nyári szezonban több mint 151 ezer utasbiztosítást kötöttek a Netrisknél, ami éves szinten 9,1 százalékos növekedés. Az utazások átlagos időtartama és az együtt utazók száma 1-2 százalékkal csökkent, így folytatódott a már korábban is érzékelhető trend – jelezték.

A legnépszerűbb úti cél változatlanul Horvátország, a Netrisknél kötött utasbiztosítások 28 százalékát adták ezek a szerződések, és 117 ezer ember biztosította így az ottani utazását. Toplistás Olaszország és Ausztria 20 és 11 százalékkal, valamint Görögország, illetve Szlovénia 8 és 6 százalékos részesedéssel.

A legtöbb biztosítást autós utakra kötötték

Fotó: Depositphotos

A Netrisknél kötött biztosítások 55 százaléka autós utakra szólt, míg 35 százalék volt a repülős utazások aránya. Repülővel a legtöbben Olaszországba, Görögországba és Spanyolországba mentek nyaralni. Az európai úti célokra indulók 97 százaléka legfeljebb két hétre köt biztosítást.

A fizetési szokásokat tekintve alig történt változás, a biztosításokat 94 százalékban bankkártyával rendezték, ami jelzi az online ügyintézés egyre erősebb térnyerését – hívta fel a figyelmet a Netrisk.