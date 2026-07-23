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Megegyezett az Európai Unió az újabb szankciós csomagról Oroszországgal szemben

mfor.hu

Az európai uniós tagállamok képviselői csütörtökön megegyeztek a 21. szankciócsomagról Oroszország ellen.

Ezt a miniszter Tanács soros ír elnöksége közölte az X-en. Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök júniusban jelentette be a csomagot. Az eredeti tervek szerint az energiára, pénzügyi szolgáltatásokra, kriptovalutákra és kereskedelemre akartak összpontosítani.

Politico és az Euractiv szerint az alkut a görög kormány ellenezte legtovább, mert kivételt követelt egy cégének, hogy orosz cseppfolyósított földgázt (LNG) szállíthasson nem uniós tagállamoknak. Az Euractiv úgy értesült, hogy ezt egyéves, megújítható kivétellel kezelték. Az Európai Unió a tervek szerint január 1-jétől betiltja az orosz LNG importját, és megtiltja az uniós vállalatoknak, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak az orosz LNG-termináloknak.

Az orosz olajársapkánál halasztják a hat havonta szokásos, csütörtökön esedékes igazítást, amely (a Donald Trump iráni háborúja miatt megugrott árak miatt) gyakorlatilag emelt volna az átvételi áron. Így „időt adunk a piacnak, hogy stabilizálódjon, miközben fenntartjuk a nyomást Oroszország bevételein” – mondta a terv júniusi bejelentésekor Von der Leyen. A Politico szerint itt 12 hónapos befagyasztásról döntöttek 44,1 dolláros áron – számol be róla a Telex.

Több ponton is felpuhult a júniusban Ursula von der Leyen által bejelentett 21. szankciós csomag
Több ponton is felpuhult a júniusban Ursula von der Leyen által bejelentett 21. szankciós csomag
Fotó: Európai Bizottság

Von der Leyen júniusi bejelentése alapján kitiltották volna az EU-ból azokat, akik az orosz invázió kezdete óta az orosz fegyveres erőknél dolgoztak. Az Euractiv szerint a javaslaton a franciák, az olaszok és a görögök puhítottak, hogy csak a rövid távú vízumokra szűkítsék, és a közvetlen háborús részvételre korlátozzák.

A kereskedelmi intézkedéseknél az orosz halak behozatalánál német, lengyel és portugál ellenállás miatt puhítottak. Von der Leyen eredetileg a drónokhoz szükséges eszközök, „bizonyos fémek”, ércek és autóalkatrészek szankcionálásáról beszélt. A bolgár kormány – olasz hátszéllel – nem hagyta, hogy a korábban a magyar kormány által fedezett Kirill pátriárkát szankcionálják. Így is nagyjából 250 személyt és céget vesznek fel a vagyonbefagyasztással és az EU területéről kitiltással járó listára.

Az eredeti tervek alapján orosz bankokat, más országokban található pénzintézeteket, kriptovállalatokat, olajkereskedőket, az orosz olajat illegálisan szállító és ezt segítő árnyékflottából újabb hajókat is szankcionálni akartak. Az Euractiv szerint a tárgyalásokat az osztrákok is feltartották, akik a Raiffeisen Bank orosz veszteségei miatt álltak elő követelésekkel, erre később visszatérnek.

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