Megelőző csapásról beszélt Zelenszkij, Erdogannal tárgyalt Putyin

Mire lesz elég a most bejelentett nyugdíjemelés?

A kormány a héten a jogszabályok által előírt mértéknél nagyobb nyugdíjemelést jelentett be, ám ezt a vágtató infláció miatt sokan, többek között a nyugdíjasok érdekvédelmi szervezeti is keveslik. Kollégánk, Király Béla az ATV Start című műsorában az infláció alakulásáról is beszélt. Emellett szóba került a költségvetés helyzete is, amely állandó korlátot jelent a felmerülő, egyébként jogosnak tűnő igények esetén.