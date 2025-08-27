Megérezzük a benzinkutakon a Barátság elleni támadást?

A Holtankoljak értesülései szerint csütörtöktől (augusztus 28-ától) változik a gázolaj nagykereskedelmi ára, méghozzá bruttó 3 forinttal drágul. A benzin ára ezúttal nem változik. Ha a kereskedők az árváltozást változatlanul érvényesítik, akkor ennyivel drágulhat a kutakon is dízel ára.

Szerdán az oldal az alábbi átlagárakat mérte:

95-ös benzin: 587 forint/liter

Gázolaj: 592 forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>