1p
Makró Üzemanyagok

Megérezzük a benzinkutakon a Barátság elleni támadást?

mfor.hu

Csütörtöktől változnak az árak.

A Holtankoljak értesülései szerint csütörtöktől (augusztus 28-ától) változik a gázolaj nagykereskedelmi ára, méghozzá bruttó 3 forinttal drágul. A benzin ára ezúttal nem változik. Ha a kereskedők az árváltozást változatlanul érvényesítik, akkor ennyivel drágulhat a kutakon is dízel ára.

Szerdán az oldal az alábbi átlagárakat mérte:

  • 95-ös benzin: 587 forint/liter
  • Gázolaj: 592 forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A kormány szerint egyre többet keresünk, mégsem érezzük?

Miközben a Nemzetgazdasági Minisztérium az idén a már megszokott narratívával értékelte a júniusi kereseti adatokat, miszerint másfél éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje, ergo egyre jobban élünk, az elemzők egyáltalán nem erre a következtetésre jutottak.

Csak nem tudja átlépni a lélektani határt a magyarok fizetése

Bár a havi nettó átlagkereset már tavaly decemberben hajszálra megközelítette a félmillió forintot, azóta csak távolodott e szinttől, s júniusban sem került sokkal közelebb, mint júniusban. Ez is kiderült a Központi Statisztikai Hivatal szerda reggel közzétett adataiból.

Bekeményít a kormány? Ma délután Klasszis Klub Live a Transparency ügyvezetőjével

Bekeményít a kormány? Ma délután Klasszis Klub Live a Transparency ügyvezetőjével

Martin József Péter 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Hamarosan kiderül, mennyit is keresünk

Hamarosan kiderül, mennyit is keresünk

Vajon tovább emelkedtek a reálbérek?

Életbe lépett a magyar kormányt is aggasztó büntetővám

Életbe lépett a magyar kormányt is aggasztó büntetővám

India mától fizet.

Nem lepte meg az elemzőket a kamatdöntés, de változik a külső környezet

Nem lepte meg az elemzőket a kamatdöntés, de változik a külső környezet

Az MNB nem változtatott az alapkamaton keddi döntésén, de külső hatások még érhetik.

Varga Mihály megnevezte az infláció fő felelősét – percről percre az MNB-elnök sajtótájékoztatója

Az MNB monetáris tanácsa 6,5 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot. Az okokról az elnök számolt be. Többek között arról, hogy túl magasak az inflációs várakozások – mind a lakosságiak, mind a vállalatiak –, azokat hűteni szükséges.

Varga Mihályék megtették, amit a piac megkövetelt

Nagyon is várható volt, hogy ezt teszik Varga Mihályék

Az előzetes várakozásoknak megfelelően az MNB nem változtatott a jegybanki alapkamat mértékén. Az indoklást szokás szerint Varga Mihály MNB-elnök 15 órakor ismerteti.

Belenyúl a kormány az autópályamatrica-árakba

Belenyúl a kormány az autópályamatrica-árakba

Megszüntetik a kényelmi díjat, ezért azoknak, akik korábban online vásároltak, olcsóbb lesz a matrica. A benzinkúton vásárolt matrica ára nem változik.

Közelíti a lélektani határt a benzinár: újabb emelés jön szerdán

Közelíti a lélektani határt a benzinár: újabb emelés jön szerdán

A benzin és a gázolaj átlagára is 2-2 forinttal emelkedik szerdától.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168