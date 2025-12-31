Megéri a jövő évig várni a tankolással

A 2026-os év első napján is kell üzemanyagár-változásra számítani. Az új év árcsökkenéssel kezdődik: a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 4 forinttal csökken csütörtöktől – írja a holtankoljak.hu.
2025.12.31-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
95-ös benzin: 559 Ft/liter
Gázolaj: 571 Ft/liter
Fenti árak csökkenhetnek a hét második felében.
A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>