Megéri? Hiába az állami százmilliárdok, csak egy állócsillaga van a magyar klubfutballnak

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

A Ferencváros labdarúgócsapatának összesen 15 millió eurót hozhat a konyhára a portugál Braga ellen az Európa Ligában a legjobb 16 csapat között véget érő kupaszereplés. Ugyanakkor nem látszik, hogy a Fradi mellett a közeljövőben lehetne még egy olyan magyar futballklub, amely reálisan odaérhetne valamelyik európai kupasorozat főtáblájára – mondta el a Trend FM Reggeli Monitor című műsorában kollégánk, Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója.

Sorozatban a negyedik évben érte meg az európai „kupatavaszt” a magyar rekordbajnok Ferencváros labdarúgócsapata, amely a portugál Braga ellen búcsúzott az Európa Liga legjobb 16 csapata között. A Fradi a csoportkörben négy győzelmet aratott, majd egy egyenes kieséses párharcot is sikerrel vett a belga Ludogoreccel szemben. Sőt, a végállomást jelentő Braga elleni hazai mérkőzésen is győzött 2:0-ra, mielőtt a visszavágón a portugálok 4-0-s sikert aratva kiejtették a zöld-fehéreket.

A Ferencváros idén az egyenes kiesés szakaszban is ment egy kört, ami hozzájárult ahhoz, hogy több pénz gyűjtsön idén Európában, mint tavaly
A Ferencváros idén az egyenes kiesés szakaszban is ment egy kört, ami hozzájárult ahhoz, hogy több pénz gyűjtsön idén Európában, mint tavaly
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A Ferencváros a második számú európai kupasorozatnak számító Európa Liga főtáblájára jutásnak és az ott elért eredményeknek köszönhetően 8,55 millió eurót kap az Európai Labdarúgó Szövetségtől (UEFA). A szervezet minden más bevételt is beleszámítva 15 millió eurót utalhat a Fradinak, ami magasabb összeg lenne, mint az egy évvel ezelőtt összegyűjtött 11,7 millió euró. Csak összehasonlításképp, a Transfermarkt adatai szerint a Ferencváros teljes keretének összértéke 43,38 millió euró, míg a legértékesebb játékosainak piaci értéke 3 millió euróra tehető.

„A magyar bajnokságot, az OTP Bank Ligát jelenleg a Győri ETO vezeti, azonban nem látszik reálisan, hogy a Fradin kívül lenne esélye más hazai csapatnak odaérnie a főtáblára valamelyik európai kupában. A Bajnokok Ligájában semmiképp, de talán még a harmadik számú sorozatnak számító Konferencia Ligában sem” – mondta el kollégánk, Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója. A Trend FM műsorában az is elhangzott, hogy jelenleg a politikai érintettség miatt „szentségtörésnek” számít a magyar sportfinanszírozási rendszer átalakításáról beszélni, pedig az amatőr sportra sokkal nagyobb erőforrásokat kellene fordítani az élsporttal szemben.

A teljes adást itt hallgathatják meg, a sportfinanszírozással kapcsolatos rész 5:57-től kezdődik. A műsor első perceiben a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülésének esélyeiről volt szó. A riporter M. Szűcs Péter:

A beszélgetést itt lehet meghallgatni – a riporter M. Szűcs Péter:

 

 

Az első negyedévben átlagosan jóval rövidebb idő alatt találtak munkát az álláskeresők mint egy éve.

Jól öregedtek Varga Mihály februári szavai

Valószínűleg kötelező körnek szánta Varga Mihály februárban azt a mondatot, hogy a februári lazítás nem jelenti egy kamatcsökkentési ciklus kezdetét, de ez a kijelentés márciusra kőkemény valósággá vált. Az Irán elleni háború ugyanis teljes bizonytalanságot szült a geopolitikában: megugrottak az energiaárak, ingadoznak a feltörekvő devizák, így a forint, ez pedig káros hatással van az inflációs pályára is. Sőt, hosszú-hosszú idő után az Mfor Elemzői Konszenzus szakembereinek véleményei közt felbukkan a jegybanki kamatemelés távoli, nagyon halvány esélye is.

