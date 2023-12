Megérkezett a bólintás a Nagy Medve elleni 12. szankciócsomagra

A csomag az Oroszországgal szembeni további import- és exporttilalmak elrendelésére, a szankciók kijátszása elleni küzdelemre és a kiskapuk bezárására összpontosít – közölte a tanács.

Az intézkedések között szerepel a gyémántok, köztük az ékszerek Oroszországból történő közvetlen vagy közvetett importjának, vásárlásának vagy transzferének tilalma.

A csomag emellett további 140 személyt és jogi személyt is hozzáadott, akik vagyonbefagyasztásnak vannak kitéve, köztük az orosz hadi- és védelmi ipar szereplői, katonai magáncégek, valamint az IT-szektor szereplői.

Az intézkedés vonatkozik továbbá az Ukrajna Oroszország által "ideiglenesen megszállt" területein a közelmúltban "jogellenesen megrendezett választások" szervezőire, az ukrán gyermekek kényszerített "átnevelésének", valamint az Oroszország Ukrajna elleni háborúját támogató dezinformáció és propaganda terjesztésének felelőseire.

Már a 12. szankciós csomag a nagy medve ellen. Fotó: Depositphotos

Az EU új import- és exporttilalmakat vezet be, például az Oroszországban bányászott, feldolgozott vagy előállított nem ipari gyémántok európai exportjára vonatkozóan. Az intézkedés célja Oroszország megfosztása ettől a fontos, évi 4 milliárd euróra becsült bevételi forrástól - írták.

A szankciós csomag ezen felül szigorítja az olajárplafon végrehajtását azáltal, hogy szorosan nyomon követi a tartályhajók használatának lehetséges módjait az olajárplafon kijátszására. Szigorítja továbbá az Európában tárolt orosz vagyon felkutatásra vonatkozó kötelezettségvállalásokat, valamint a szankciókat kijátszó unión kívüli országokban bejegyzett vállalatokra vonatkozó intézkedéseket.

Az EU tilalmat vezet be az acélgyártáshoz szükséges nyersanyagok, a feldolgozott alumíniumtermékek, valamint egyéb fémáruk Oroszországból történő behozatalára, valamint azok tranzitjára. Az exportkorlátozások a kettős felhasználású, azaz a katonai mellett a polgári felhasználásra is alkalmas fejlett technológiai és ipari termékekre vonatkoznak. A korlátozások a vegyipari termékekre, a termosztátokra, az egyenáramú (DC) motorokra, a pilóta nélküli légi járművekhez használt szervomotorokra, a szerszámgépekre és a gépalkatrészekre is kiterjednek. Új behozatali tilalom lép érvénybe a cseppfolyósított szénhidrogéngázra vonatkozóan is. A továbbiakban tilos a vállalati és tervezőszoftvereket az orosz kormány vagy az orosz vállalatok rendelkezésére bocsátani.

A szankciós csomag lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy egy jegyzékbe vett embert közérdekből megfosszanak pénzeszközeitől vagy gazdasági erőforrásaitól. Lehetővé teszi továbbá bizonyos jegyzékbe vett emberek vagy szervezetek tulajdonában lévő uniós vállalatok értékesítését is.

Az intézkedés célja Oroszország ipari és katonai kapacitásainak további akadályozása - tették hozzá.

(MTI, The Guardian)