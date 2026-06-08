Megérkezik a magyar kutakra is az újabb olajár-emelkedés?

Június 9-én, kedden nem változnak az üzemanyagok hazai nagykereskedelmi árai a Holtankoljak.hu szerint. A piaci árak azonban tovább mozoghatnak a korábbi árváltozások hatására is, péntekhez képest hétfőre is három forinttal nőtt a gázolaj, miközben ugyanennyivel csökkent a benzin átlagára a kutakon.

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Hétfőn az oldal az alábbi árakat mérte:

95-ös benzin: 643 forint/liter

Gázolaj: 674 forint/liter

Védett árak:

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

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