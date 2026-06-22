Meghalt Alan Greenspan

Százéves korában elhunyt Alan Greenspan, az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) régóta hivatalban lévő elnöke, akit „Maestroként” ismertek, korának egyik legbefolyásosabb gazdaságpolitikusa lett, és híresen óva intett az „irracionális túláradósságtól” – számolt be a CNBC.

A befolyásos közgazdász hétfőn Parkinson-kór szövődményei miatt hunyt el – közölte 29 évig házas felesége, Andrea Mitchell, az NBC News washingtoni főtudósítója és külügyi főtudósítója .