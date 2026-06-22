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Makró FED

Meghalt Alan Greenspan

mfor.hu

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed-nek 1987-től 2006-ig volt az elnöke.

Százéves korában elhunyt Alan Greenspan, az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) régóta hivatalban lévő elnöke, akit „Maestroként” ismertek, korának egyik legbefolyásosabb gazdaságpolitikusa lett, és híresen óva intett az „irracionális túláradósságtól” – számolt be a CNBC.

A befolyásos közgazdász hétfőn Parkinson-kór szövődményei miatt hunyt el – közölte 29 évig házas felesége, Andrea Mitchell, az NBC News washingtoni főtudósítója és külügyi főtudósítója .

Greenspant 1987-ben Ronald Reagan elnök nevezte ki a Fed elnökévé, és ezt a pozíciót – válságok és fellendülések idején – 2006-os nyugdíjba vonulásáig töltötte be. Hivatali ideje a második leghosszabb volt, négy hónappal rövidebb William McChesney Martinéhoz képest, aki 1951 és 1970 között vezette a jegybankot.

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