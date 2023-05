„Háborús költségvetést kell futtatnunk” - Orbán Viktor rádióinterjúja percről percre

7.37:

A beszélgetés a háború témájával kezdődik. A kormányfő arra emlékeztetett, a háború kirobbanásakor is azt mondta, annak aligha lesznek nyertesei, de biztos lesznek vesztesei, mert Oroszország falba ütközöik, a modern nyugati fegyverzetekbe, a másik oldalon pedig ott van a 140 milliós Oroszország, mely a világ legnagyobb atomhatalma. Mint fogalmazott, Ukrajna jelentős részét a földdel teszik egyenlővé, illetve a háború számos áldozattal, özvegyekkel, árvákkal jár.

A miniszterelnök szerint örülni kell, hogy itt nincs háború, és elég erősek vagyunk, hogy ne engedjük belepréselni magunkat abba. A miniszterelnök változást ígért abban, hogy az amerikaiak „háborús propagandát” folytathassanak Magyarországon.

Kapcsolódó cikk Kiakadt Gulyás Gergely a “Ruszkik haza” plakátokon Az amerikai diplomácia nem tett le arról, hogy Magyarországot belepréselje a háborúpárti álláspontba, jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

7.39:

A kormányfő szerint spekulánsok, csempészek és fegyvergyárosok aranybányája a háború. Természetesen előkerült Soros György neve is, aki szerinte „be akarja tenni a lábát Ukrajnába”, hogy rátegye a kezét az orosz természeti erőforrásokra.

7.43:

Ferenc pápa látogatására áttérve Orbán Viktor azt mondta, „nem emlékszik ilyen jókedvű három napra az elmúlt 30 évből”, az egyházfő szerinte „megfékezte” a politikai erőket. Úgy vélte, a Szentatya számít is Magyarországra a békemisszió során. Orbán Viktor szerint az amerikaiak elnyomják a béke hangját

„Az emberek nem állnak ott a háborús propaganda mögött”

– mondta a kormányfő, aki azt mondta, a pápa a béke mellett nyíltan kiálló országokat kívánja összegyűjteni.

Kapcsolódó cikk Ferenc pápa: háborús infantilizmusba fejlődött vissza a politika Ferenc pápa a budapesti Karmelita kolostorban az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel találkozott.

A pápa békemisszióra készül, Magyarországra is számít. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher

7.46:

A békében leginkább Magyarország érdekelt, mert a szomszédban van a háború, ez pedig az országunk értékét is rontja – mondta Orbán Viktor. Megjegyezte, Ukrajna jelenlegi területén őshonos magyarok is élnek, ezért Ukrajna szenvedése az ő szenvedésük is.

7.50:

Az ukrán gabonaimport embargójával és az azzal kapcsolatos uniós megállapodással kapcsolatban a kormányfő úgy vélekedett, arra azért volt szükség, mert a gabona nem az éhező afrikaiaknak ment, hanem spekulánsok a gazdák kárára üzleteltek vele. Hálát mondott a lengyeleknek azért, hogy ennek a harcnak az élére álltak, azért az Európai Bizottságnak meg kellett állapodni a közép-európai országoknak. A miniszterelnök úgy vélte, a Bizottság által ígért kompenzáció nem fog megérkezni.

Kapcsolódó cikk Magyarország is belement az ukrán agrártermékekről szóló uniós megállapodásba A gabonatilalmat elrendelő országokkal együtt visszavonjuk az egyoldalú intézkedést, azt uniós védőmegállapodás váltja fel.

7.55:

Óvatosan, lassan kell haladni Ukrajna EU-csatlakozás ügyében, mert különben „attól fogunk koldulni” – vélte a kormányfő. A kormányfő a tavaly megemelkedett energiaköltségekkel kapcsolatban azt mondta, élő kihívás, hogy meddig lehet fenntartani a rezsicsökkentést. Megnyugtatott, a családok következő hónapokban is rezsivédett árakon kapják az energiát, és a mikro- és kisvállalkozások számára is csökkentették az energiaköltségeket – emlékeztetett. Egyúttal megdicsérte Lázár Jánost is a vármegye- és országbérlet bevezetéséért.

„Háborús költségvetést kell futtatnunk, a jövő évi is ilyen lesz”

– mondta Orbán Viktor. Emlékeztetett, az oroszoktól érkező energia ára két hónapos csúszással követik a tőzsdei árat, ez igaz az árak csökkenésére és emelkedésére is.

Kapcsolódó cikk Az olcsó orosz gáz szellemét képtelen elengedni a kormány Az ötödik Orbán-kormány első évét összegző írásunk természetesen érinti a 2022-es választások egyik legfontosabb ígéretét, a rezsicsökkentés fenntartását.

7.59:

A tagállamok önálló külpolitikájának megszüntetését akarja elérni az EU, ezt fogják bejelenteni a napokban német vezetéssel – figyelmeztetett a kormányfő, aki élesen kritizálta ezt a tervet. A miniszterelnök a nemzetek megerősítésében látja a jövőt, úgy véli, a nemzetek Európája koncepciója ellenében állnak a „globális pénzemberek”, akik számára a gyenge, saját érdekeik érvényesítésére képtelen országok a megfelelők.

Ezzel véget s ért a rádiós beszélgetés.

Korábban írtuk:

Péntek reggel ismét a Kossuth rádió vendége Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szinte biztosan ismét beszélni fog a háborús helyzetről, illetve sokan várják, vajon a kabinet meghosszabbítja-e a most még csak június 30-ig érvényes kamatstopot. További aktuális témák között várhatóan fel fog bukkanni a pápalátogatás, illetve az alt-right épp a napokban folyó budapesti rendezvénye, a CPAC konferencia. Kövesse velünk a miniszterelnökkel folytatott beszélgetést percről percre!