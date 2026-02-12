1p
Makró árrésstop

Meghosszabbítják az árrésstopot 3 hónappal

mfor.hu

Február végén lejárt volna az intézkedés határideje.

Az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához. A kormány tovább küzd az áremelésekkel szemben, így május végéig meghosszabbítja az árréscsökkentést. A kormány minden ágazatban fellép az áremelések ellen, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is

- reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium arra a KSH adatra, hogy a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg 2026 januárjában az egy évvel korábbi értéket, a decemberi 3,3 százalékot követően.

A kormány legutóbb október végén döntött úgy, hogy 2026. február 28-ig fenntartja az eddigi árrésstopot, és december 1-től kiterjesztik további 14 új termékkörre (marhafelsál, marha fehérpecsenye, sertésmájas, sertésmájkrém, félkeménysajt, sajtkrém, kenhető sajt, alma, körte, szilva, szőlő, fejeskáposzta, paradicsom, vöröshagyma, zöldpaprika és bébiétel). Ezt hosszabbították meg újra, ezúttal május végéig.

Megjött az adat, amire vártunk: óriásit csökkent a magyar infláció

A fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg 2026 januárjában az egy évvel korábbi értéket, a decemberi 3,3 százalékot követően. Egy hónap alatt átlagosan 0,3 százalékkal emelkedett az infláció az év első hónapjában. 

Hatalmas sztrájk béníthatja meg fél Európát

A munkabeszüntetésben mintegy 4800 pilóta vesz részt.

A fideszes Kubatov Gábor kihagyta MLSZ-ellenes cégét a vagyonnyilatkozatából

Kubatov Gábor kifelejtett valami fontosat a vagyonnyilatkozatából

A Fradi elnöke novemberben alapította meg a Magyar Labdarúgó Liga Nonprofit Kft.-t, de a parlamenti dokumentumokban ez nem szerepel. Megnéztük a képviselők vagyonnyilatkozatát céges szempontból.

A Mester utca látványterve

Több mint egymilliárd forintból újítják fel a Mester utca belső szakaszát

Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, az átmenő forgalom csökkentése: ez vár a Mester utcára a következő másfél évben. A nagyberuházást a Colas Építőipari Zrt. nyerte el.

Lejtőn zárta a napot a forint, a dollár kezd magára találni

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint: a svájci frankkal szemben minimálisan, a dollárral szemben viszont nagyot. Az euró is járt 380 közelében napközben, de estére konszolidálódott az árfolyam.

Magyarország elkerülte a recessziót, de a vidék nem

Hétből négy magyarországi régióban csökkent a GDP az Eurostat legfrissebb adatai szerint. Szintén négy magyar régiót találunk az Európai Unió 16 legfejletlenebb térsége között.

Orbán Viktor szerint marhaság, hogy a magyar gazdaság dögrováson lenne

Orbán Viktor Szentendrén, Vitályos Eszter választókerületi központjában járt.

Eredményes volt a lobbi, újabb szektorra terjeszti ki a kormány a legújabb akciótervét

A kormány a cukrászdákra is kiterjeszti az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-vel szerdán.

Felkapja a fejét, ha csütörtökön tankolni akar

Árváltozást hozhat a csütörtök.

Kiderült, mennyi pénzt gyűjtünk össze az önkéntes nyugdíjpénztárakban

Az elmúlt évben tovább nőtt az egy tagra jutó szolgáltatási kiadás átlagos összege az önkéntes nyugdíjpénztáraknál, és megközelítette a négymillió forintot. Ez az összeg ugyanakkor még mindig csak nem egészen 16 havi átlagnyugdíjnak felel meg.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

