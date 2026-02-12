Meghosszabbítják az árrésstopot 3 hónappal

Az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához. A kormány tovább küzd az áremelésekkel szemben, így május végéig meghosszabbítja az árréscsökkentést. A kormány minden ágazatban fellép az áremelések ellen, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is

- reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium arra a KSH adatra, hogy a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg 2026 januárjában az egy évvel korábbi értéket, a decemberi 3,3 százalékot követően.

A kormány legutóbb október végén döntött úgy, hogy 2026. február 28-ig fenntartja az eddigi árrésstopot, és december 1-től kiterjesztik további 14 új termékkörre (marhafelsál, marha fehérpecsenye, sertésmájas, sertésmájkrém, félkeménysajt, sajtkrém, kenhető sajt, alma, körte, szilva, szőlő, fejeskáposzta, paradicsom, vöröshagyma, zöldpaprika és bébiétel). Ezt hosszabbították meg újra, ezúttal május végéig.