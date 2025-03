Meghozták várva várt döntésüket Varga Mihályék, íme!

Kapcsolódó cikk Varga Mihály most megmutathatja, mit tud! Először dönt az MNB Monetáris Tanácsa az új elnök vezetése alatt a kamatról.

A kamattartás nem érte váratlanul a piacot. Mint az az Mfor Elemzői Konszenzus rovatunk hétfő reggeli cikkéből kiderült, a lapunk által megkérdezett elemzők mind úgy vélték, kamatvágásra főként a magas infláció miatt nincs mozgástér, míg kamatemelésre a forint árfolyama miatt nincs szükség. A szakértők zöme egyre távolabbra tolja az esetleges monetáris lazítást, többen úgy vélik, idén erre már nem is kerül sor, míg mások év végéig legfeljebb egy, nagyon óvatos, 25 bázispontos kamatcsökkentést kockáztatnak meg, de azt is csak akkor, ha minden feltétel, így a pénzromlási mutató mellett az országkockázati felár mértéke és a megfelelő forintárfolyam teljesül hozzá.

