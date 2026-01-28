Megint 380 felett az euró, de ma is érdemes résen lenni

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel – írja az MTI.

Az euró nyolc óra előtt 380,02 forinton állt, magasabban a kedd esti 379,63 forintnál. Kedden délután 379,41-nél is járt az árfolyam, ami kétéves rekord: utoljára 2024 januárjában került 380 forintnál kevesebbe egy euró.

A dollár jegyzése 316,88 forintról 316,82 forintra változott, késő este azonban 315 közelében is járt, amire az orosz-ukrán háború kitörése, 2022 februárja óta nem volt példa.

A svájci franké pedig 413,38 forintról 413,93 forintra erősödött.

Az euró árfolyama 1,1962 dollárról 1,1997 dollárra nőtt.