1p
Makró Deviza Dollár Euró Forint Svájci frank

Megint 380 felett az euró, de ma is érdemes résen lenni

mfor.hu

Az euró-forint árfolyam 380 közelében ingadozik, két éve nem volt példa hasonlóra.

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel – írja az MTI.

Az euró nyolc óra előtt 380,02 forinton állt, magasabban a kedd esti 379,63 forintnál. Kedden délután 379,41-nél is járt az árfolyam, ami kétéves rekord: utoljára 2024 januárjában került 380 forintnál kevesebbe egy euró.

A dollár jegyzése 316,88 forintról 316,82 forintra változott, késő este azonban 315 közelében is járt, amire az orosz-ukrán háború kitörése, 2022 februárja óta nem volt példa.

A svájci franké pedig 413,38 forintról 413,93 forintra erősödött.

Az euró árfolyama 1,1962 dollárról 1,1997 dollárra nőtt.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ezek a legfelkapottabb használt autók egymillió forint alatt

Ezek a legfelkapottabb használt autók egymillió forint alatt

A Suzuki Swiftet letaszította az első helyről az Opel Astra: utóbbira 94 ezer alkalommal kattintottak a Használtautó.hu oldalán. A Volkswagen Passat is a legnépszerűbb, egymillió forint alatti típusok között van.

Varga Mihály, MNB

Varga Mihály elárulta, hogy min múlik a választások előtti kamatcsökkentés

A Magyar Nemzeti Bank a várakozásoknak megfelelően az év első kamatdöntő ülésén még nem kezdte el a monetáris lazítást. Az első lépés viszont már közel lehet, legalábbis az elemzők szerint. Varga Mihály jegybankelnök igyekezett hűteni a kedélyeket.

Talán az utolsó nyugodt kamatdöntésen vannak túl Varga Mihályék

Talán az utolsó nyugodt kamatdöntésen vannak túl Varga Mihályék

A Magyar Nemzeti Bank a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a 6,5 százalékon álló irányadó rátán az év első kamatdöntő ülésén.

A választások után lőnek a 14. havi nyugdíjnak? Ezt is kérdezzük Mellár Tamástól a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) volt elnöke február 4-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média 6. évfolyamban járó egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Mészáros Lőrinc körül szilveszterre kivirágoztak a magántőkealapok

Mészáros Lőrinc körül szilveszterre kivirágoztak a magántőkealapok

A felcsúti milliárdosnak legalább tucatnyi magántőkealapra kell már figyelnie.

Ez vratlan: újra előkerült a biztonsági háló

Ez váratlan: újra előkerült a biztonsági háló

A Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium adott ki közleményt.

Sok múlhat rajta: bejelentést tesz a Varga Mihály vezette jegybank

Sok múlhat rajta: bejelentést tesz a Varga Mihály vezette jegybank

Rövidesen hallhatjuk a Magyar Nemzeti Bank bejelentését. A téma a kamatdöntés lesz.

Rögtön lecsapnának a svédek Orbán Viktorra, ha nyer áprilisban

Rögtön lecsapnának a svédek Orbán Viktorra, ha nyer áprilisban

Akár a magyar szavazati jogot is elvenné a svéd kormány, most megpróbálják előkészíteni a terepet a jogállamisági eljárás felpörgetésére.

Ijesztő fejlemény: a Nike körül most nagyon sok ember tűnik el

Ijesztő fejlemény: a Nike körül most nagyon sok ember tűnik el

A sportszergyártó saját bőrén érzi, miért kétélű fegyver az automatizáció.

A Mol válthatja a Gazpromot

Nagy dobás a Moltól, de sok múlik azon, hogy mennyit kérnek az oroszok

A hétvégi szerb sajtóbeszámolók szerint az egyik legfontosabb akadály is elhárulhat, az amerikai hatóságok ugyanis jóváhagyhatják, hogy a Mol többségi tulajdonrészt szerezzen a NIS olajvállalatban. Mindez a magyar vállalat számára a régiós versenyben is komoly előrelépést jelenthet. Ugyanakkor továbbra is nagy kérdés, mekkora összeget kell majd fizetni a cégért az oroszoknak.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168