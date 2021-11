Megint a bedőlés közelében az Evergrande

Vészesen közel került egy kamattörlesztési határidőhöz a csőd szélén táncoló ingatlanfejlesztő. Nemcsak a kifizetést várók, de a világ piacai is aggodalommal figyelik, hogy ezúttal is sikerül-e az utolsó pillanatban fizetni, miközben több más cégről is baljós hírek érkeznek.