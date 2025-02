Megint a gazdag családok az szja-elengedés nagy nyertesei

A legfelső jövedelmi ötödben a KSH adatai szerint 2024. harmadik negyedévében bruttó 1 millió 315 ezer forint volt az átlagos jövedelem, így egy ebbe a kategóriába tartozó kétgyermekes anyának 197 ezer forint megtakarítást jelent az szja-mentesség, a gyermekek után járó adójóváírás megduplázásával (amelyet az apa igénybe vehet, ha az anya szja-mentességet kap) pedig további 20 ezer forintot spórolhatnak, így összesen a most bejelentett intézkedésekkel havi 217 ezer forint marad a leggazdagabb 20 százalék pénztárcájában.

