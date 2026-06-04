Megint a védett áras tankolás pörgethette a kiskereskedelmet

2026. áprilisban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,7 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 3,6 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,4, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben 9,1 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1,2 százalékkal kisebb volt az előző havinál. 2026. január–áprilisban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 4,8 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1742 milliárd forintot ért el.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.