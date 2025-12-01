4p
Megint az igazság pillanatai jönnek a magyar kormány számára

Fontos adatokat közölnek hétfőtől.

Adatokban gazdag hét következik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) heti publikációs naptára szerint. A KSH a külkereskedelmi áruforgalom, a kiskereskedelem és az ipar októberi adatait publikálja, valamint a mezőgazdaság 2025-ös előzetes, és a gazdaság harmadik negyedéves teljesítményéről ad részletes tájékoztatást, a jegybank pedig kedden publikálja a novemberi kamatdöntő ülés jegyzőkönyvét.

A KSH hétfőn teszi közzé a szolgáltatások külkereskedelmi forgalmának harmadik negyedévi adatait. A második negyedévben a külkereskedelmi szolgáltatások exportja éves szinten 2,4 százalékkal bővült, importja 3,4 százalékkal mérséklődött, így az aktívum 3,1 milliárd euró volt, 423 millió euróval több, mint a bázis időszakban. A szolgáltatások kereskedelméből eredő aktívum növekedéséhez legnagyobb mértékben az üzleti szolgáltatások 311 millió, illetve a turizmus 83 millió eurós egyenlegjavulása járult hozzá az április-június közötti időszakban az egy évvel korábbihoz képest.

A külkereskedelmi áruforgalom októberi adatai is hétfőn jelennek meg. Szeptemberben a termék-külkereskedelmi aktívum 589 millió euró volt, az egyenleg 297 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 0,5 százalékkal, a behozatalé 8,4 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest.

Az első kilenc hónapban az export értéke 110,4 milliárd euró (44 336 milliárd forint), a behozatalé 102,6 milliárd euró (41 207 milliárd forint) volt, előbbi stagnálást, utóbbi 2,1 százalékos növekedést jelez, így a termék-külkereskedelmi mérleg 7,8 milliárd eurós többletet mutatott, ami 701 millió euróval magasabb, mint az előző év azonos időszakában.

A Magyar Nemzeti Bank kedden publikálja a november 18-i kamatdöntő ülésének rövidített jegyzőkönyvét. A jegybank a várakozásokkal összhangban nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5 százalékos szintjén.

A KSH kedden közli a harmadik negyedéves GDP részletes adatait. A nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a bruttó hazai termékének volumene a harmadik negyedévben 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye stagnált. Az első kilenc hónapban a GDP a nyers adatok szerint 0,3 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,2 százalékkal felülmúlta a 2024-es azonos időszakit.

Csütörtökön jelenik meg a kiskereskedelem októberi forgalmának adata. Idén szeptemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,4 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 3,0 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit, augusztushoz képest pedig nem változott. Az első kilenc hónapban a forgalom volumene a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 2,8 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Pénteken az októberi ipari termelés adata és a mezőgazdaság 2024-es kibocsátásáról szóló statisztika jelenik meg.

Szeptemberben az ipari termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5 százalékkal elmaradt attól. Szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nagyobb volt a 2025. augusztusinál. Az első három negyedévben az ipari termelés 3,4 százalékkal csökkent.

A mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke 2024-ben 4 ezer milliárd forint felett alakult, ami 8,0 százalékkal marad el az előző évitől. A mérséklődéshez a teljes termelési volumen 4,4 és az árszínvonal 3,8 százalékos együttes szűkülése vezetett.

(MTI)

