Megint beszóltak Trumpék: aki az oroszokkal bizniszel, nem jár jól

A ciprusi központú Gunvor Group globális energiakereskedő csoport visszavonta ajánlatát a Lukoilt International megvásárlására, miután az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma arról írt, hogy a Gunvor a „Kreml bábja”, és amíg „Putyin folytatja az értelmetlen gyilkosságokat”, a cég sosem fogja megkapni a működéshez és profitáláshoz szükséges engedélyeket – írta meg a Bloomberg. A Lukoil International az orosz, és amerikai szankciók alá kerülő Lukoil leányvállalataként a cég külföldi leányvállalatait és nemzetközi tevékenységeit működteti.

A Gunvor a közösségi médiában visszautasította a pénzügyminisztérium nyilatkozatát, és annak tartalmát „alapvetően tévesnek és hamisnak” nevezte. „A Gunvor mindig is nyitott és átlátható volt tulajdonosi viszonyai és üzleti tevékenysége tekintetében, és több mint egy évtizede aktívan távol tartja magát Oroszországtól, a szankcióknak megfelelően leállította kereskedelmi tevékenységét, eladta orosz eszközeit, és nyilvánosan elítélte az ukrajnai háborút” – áll a közleményben. A cég arról is írt, hogy igyekszik majd tisztázni a „nyilvánvaló félreértést”, de egyelőre visszavonja az ajánlatot.

Október végén érkezett a hír, hogy a legnyugatosabb, a Kreml által kicsit mindig gyanakvással is kezelt orosz olajvállalat, a Lukoil eladja nemzetközi eszközeit az amerikai szankciók miatt. A cégnek november 21-ig adott időt az Egyesült Államok.

Mindössze három nappal később a Lukoil be is jelentette, hogy talált egy potenciális vevőt a Lukoil International megvásárlására. A cég közleménye szerint ajánlatot kaptak a Gunvor Group-tól, a tranzakció főbb feltételeit elfogadta a Lukoil, és vállalta, hogy nem tárgyal más potenciális vevőkkel.

A Lukoil International a bejelentett amerikai szankciók miatt továbbra is vevőt keres

A bejelentés kritika fogadta, többen is Kreml-közeli üzletnek tekintették a Gunvor ajánlatát. A Gunvort a Putyin barátjának is számító orosz származású, de finn állampolgársággal rendelkező Gennagyij Timcsenko és Torbjörn Törnqvist svéd energiakereskedő alapította 2000-ben. Az Egyesült Államok 2014-ben szankciókat vetett be a cég ellen, mondván, hogy Putyinnak is van befektetése a Gunvorban. A vállalat akkor tagadta az egyébként bizonyítékok nélküli állítást, miközben Torbjörn Törnqvist vezérigazgató kivásárolta Gennagyij Timcsenko részesedését a vállalatban.

Úgy tűnik, hogy a Gunvor visszalépésével továbbra is nyitva áll az ajtó a cégek előtt a Lukoil nemzetközi eszközeinek megvásárlására. Ezek között három olajfinomító (egy bolgár, egy román és egy holland létesítmény) található, emellett a világszerte mintegy 5000 benzinkútból álló hálózat fele is eladóvá vált. A Lukoilnak Európán belül Belgiumban, Finnországban, a Balti országokban és a Balkánon van rengeteg benzinkútja, amelyeket a következő hetekben kell eladnia. Romániában például 320, Bulgáriában 220, míg Belgiumban 200 elemű töltőállomás-hálózata van a cégnek, de a kisebb piacain, például Szerbiában is top versenyző a Lukoil a benzinkútpiacon – számol be róla a Telex.