3p
Makró Donald Trump Lukoil Olaj Orosz-ukrán konfliktus

Megint beszóltak Trumpék: aki az oroszokkal bizniszel, nem jár jól

mfor.hu

A ciprusi központú Gunvor Group az amerikai jelzést követően visszavonta az oroszországi cégre tett felvásárlási ajánlatát. 

A ciprusi központú Gunvor Group globális energiakereskedő csoport visszavonta ajánlatát a Lukoilt International megvásárlására, miután az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma arról írt, hogy a Gunvor a „Kreml bábja”, és amíg „Putyin folytatja az értelmetlen gyilkosságokat”, a cég sosem fogja megkapni a működéshez és profitáláshoz szükséges engedélyeket – írta meg a Bloomberg. A Lukoil International az orosz, és amerikai szankciók alá kerülő Lukoil leányvállalataként a cég külföldi leányvállalatait és nemzetközi tevékenységeit működteti.

A Gunvor a közösségi médiában visszautasította a pénzügyminisztérium nyilatkozatát, és annak tartalmát „alapvetően tévesnek és hamisnak” nevezte. „A Gunvor mindig is nyitott és átlátható volt tulajdonosi viszonyai és üzleti tevékenysége tekintetében, és több mint egy évtizede aktívan távol tartja magát Oroszországtól, a szankcióknak megfelelően leállította kereskedelmi tevékenységét, eladta orosz eszközeit, és nyilvánosan elítélte az ukrajnai háborút” – áll a közleményben. A cég arról is írt, hogy igyekszik majd tisztázni a „nyilvánvaló félreértést”, de egyelőre visszavonja az ajánlatot.

Október végén érkezett a hír, hogy a legnyugatosabb, a Kreml által kicsit mindig gyanakvással is kezelt orosz olajvállalat, a Lukoil eladja nemzetközi eszközeit az amerikai szankciók miatt. A cégnek november 21-ig adott időt az Egyesült Államok.

Mindössze három nappal később a Lukoil be is jelentette, hogy talált egy potenciális vevőt a Lukoil International megvásárlására. A cég közleménye szerint ajánlatot kaptak a Gunvor Group-tól, a tranzakció főbb feltételeit elfogadta a Lukoil, és vállalta, hogy nem tárgyal más potenciális vevőkkel.

A Lukoil International a bejelentett amerikai szankciók miatt továbbra is vevőt keres
A Lukoil International a bejelentett amerikai szankciók miatt továbbra is vevőt keres
Fotó: Depositphotos

A bejelentés kritika fogadta, többen is Kreml-közeli üzletnek tekintették a Gunvor ajánlatát. A Gunvort a Putyin barátjának is számító orosz származású, de finn állampolgársággal rendelkező Gennagyij Timcsenko és Torbjörn Törnqvist svéd energiakereskedő alapította 2000-ben. Az Egyesült Államok 2014-ben szankciókat vetett be a cég ellen, mondván, hogy Putyinnak is van befektetése a Gunvorban. A vállalat akkor tagadta az egyébként bizonyítékok nélküli állítást, miközben Torbjörn Törnqvist vezérigazgató kivásárolta Gennagyij Timcsenko részesedését a vállalatban.

Úgy tűnik, hogy a Gunvor visszalépésével továbbra is nyitva áll az ajtó a cégek előtt a Lukoil nemzetközi eszközeinek megvásárlására. Ezek között három olajfinomító (egy bolgár, egy román és egy holland létesítmény) található, emellett a világszerte mintegy 5000 benzinkútból álló hálózat fele is eladóvá vált. A Lukoilnak Európán belül Belgiumban, Finnországban, a Balti országokban és a Balkánon van rengeteg benzinkútja, amelyeket a következő hetekben kell eladnia. Romániában például 320, Bulgáriában 220, míg Belgiumban 200 elemű töltőállomás-hálózata van a cégnek, de a kisebb piacain, például Szerbiában is top versenyző a Lukoil a benzinkútpiacon – számol be róla a Telex.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Holnaptól még fájóbb lesz a tankolás

Holnaptól fájdalmas lesz a tankolás, ma még jobban megúszhatjuk

Nagy drágulás jön szombaton.

Aggasztja az MNB-t a lakásárak növekedése, jön a szigorítás a hiteleknél

Aggasztja az MNB-t a lakásárak növekedése, jön a szigorítás a hiteleknél

Egyre kisebb önerővel és a jövedelmükhöz mérten egyre magasabb törlesztőrészlettel vesznek fel lakáshitelt a magyarok – derül ki a Magyar Nemzeti Bank Prudenciális jelentéséből. Ez nem csoda, hiszen a lakások ára gyorsan emelkedik. Jövőre szigorodnak az adósságfék-szabályok.

Ez most bezavarhat a kommunikációba: itt egy jó hír a németektől

Ez most bezavarhat a kommunikációba: itt egy jó hír a németektől

Nőtt a német kivitel és behozatal is szeptemberben.

A magyar kormány szerint a szankciók nem működnek, Trump szerint nagyon is

A magyar kormány szerint a szankciók nem működnek, Trump szerint nagyon is

Az amerikai elnök szerint India nagyrészt leállította az orosz olaj vásárlását.

Orbán Viktor: eredményeket kell elérnem Trumpnál

Orbán Viktor: Trump valójában egy kedves ember

A magyar miniszterelnök Kossuth Rádiónak adott interjúja Washingtonban sem maradhatott el.

Itt az első nagy bejelentés Washingtonból, rögtön egy történelmi lépés

Itt az első nagy bejelentés Washingtonból, rögtön egy történelmi lépés

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval – közölte a tárcavezető pénteken Washingtonban.

Repülőrajt helyett: győrnyi munkavállaló esett ki, az infláció időzített bombaként ketyeg

Repülőrajt helyett: győrnyi munkavállaló esett ki, az infláció időzített bombaként ketyeg

Három éve stagnáló gazdaság, tartósan magas infláció, zuhanó beruházások. Eközben nyakunkon a választás, ami – az azt megelőző osztogatás miatt – a költségvetést terhelheti meg extrán. A külső környezet sem támogatja a magyar gazdaságot, így továbbra is a reménykedésé a főszerep: talán jövőre már beindul a négy éve várt növekedés. A jövőbeli kilátásokról az ING Bank csütörtöki sajtótájékoztatóján tudhattunk meg többet.

Csúcsra futott az elektromos autók eladása, de a többség még nem venne ilyet

Csúcsra futott az elektromos autók eladása, de a többség még nem venne ilyet

Az autóvásárlást tervezők 51,5 százaléka nem venne elektromos autót.

A nagyvárosokban is veszik a megdrágult paneleket

A nagyvárosokban is veszik a megdrágult paneleket

A megyei jogú városokban is hasonló mértékben drágultak az ingatlanok, mint Budapesten, de vidéken még így is jóval olcsóbban lehet lakást vásárolni, mint a fővárosban.

Léket kapott a kormány utolsó zászlóshajója is

Léket kapott a kormány utolsó zászlóshajója is

Hiába a kormányzati pénzosztás, augusztushoz képest stagnál a kiskereskedelem is a KSH adatai szerint.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168