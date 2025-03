Megint bosszankodhat Orbán Viktor: újabb 700 millióra büntették Magyarországot

A Telex írta meg, hogy az Európai Unió Bírósága csütörtökön 1,75 millió eurós (mai árfolyamon mintegy 700 millió forintos bírságot szabott ki a magyar államra. A magyar kormány ugyanis késlekedett egy a közérdekű bejentőket védő uniós irányelv a magyar jogba történő átültetésével.

A 2021. decemberi határidőt nemcsak Magyarország, hanem négy másik tagállam sem tartotta be, emiatt indult az eljárás, amely most a kiszabott büntetésig jutott. (Németország, Luxemburg, Csehország és Magyarország egyösszegű büntetést kapott, Észtország esetében pedig még napi kényszerítő bírságot is kiszabdtak, mivel ott még mindig nem fogadták el a kérdéses jogszabályt.)

Hasonló eljárás végén született meg a menekültügyi bírság is a magyar állammal szemben, abban az ügyben továbbra is napi egymillió euróval nő a büntetés összege.

A büntetéseket vagy befizeti Magyarország, vagy levonják azok összegét az uniós támogatásokból – ekkor már kamatokkal együtt.