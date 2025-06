Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Arról egyelőre nincs információ, mikor javítják meg a rakétát, így a felbocsátás időpontja is bizonytalan, hiszen azt csak azután engedélyezik, hogy megszűnt a szivárgás, és a szakemberek elvégezték a szükséges teszteket.

A SpaceX hivatalosan is megerősítette, hogy műszaki hibára hivatkozva elhalasztották az Ax-4 űrmisszió szerdára tervezett indítását, szúrta ki az Index. A hivatalos közlés szerint a Falcon-9 rakéta folyékonyoxigén-szivárgása miatt kell Kapu Tibornak és csapatának várakoznia.

Új időpont nincs is.

