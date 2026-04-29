Megint feljebb srófolják ezeknek az üzemanyagoknak a piaci árát

A Holtankoljak.hu oldal arról ír, hogy csütörtökön további ármelkedésre számíthatunk a nagykereskedelmi piaci árak tekintetében. Most azonos mértékben nő majd a benzin és a gázolaj ára is, bruttó 5-5 forinttal.

2026.04.29-én még a következő piaci átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:



Piaci árak

95-ös benzin: 680 Forint/liter

Gázolaj: 714 Forint/liter



Védett árak:

95-ös benzin: 595 Forint/liter

Gázolaj: 615 Forint/liter

