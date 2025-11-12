2p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Online Klasszis Klub élőben Simor Andrással!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi jegybankelnököt!

2025. november 12. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Navracsics Tibor Önkormányzatok

Megint fizethetnek az önkormányzatok, mint a katonatiszt

mfor.hu

A legtöbbet valamiért Kazincbarcika fizethet be.

Közel hárommilliárd forintot kell befizetnie Kazincbarcikának novemberben a Versenyképes Járások Program részére. Ebben a hónapban ez a legmagasabb nettó összeg, amit egy önkormányzatnak fizetnie kell a helyi iparűzési adóbevétel (hipa) többlete alapján. A Magyar Közlönyben kedd este közzétett rendeletből az is kiderült, hogy a többi önkormányzatnak mekkora összeget kell befizetnie – írja a Telex.

A Fővárosi Önkormányzatnak 0 forint a fizetési kötelezettsége novemberre, azonban több budapesti kerületnek is százmilliós tételekkel kell hozzájárulnia a Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter által kidolgozott program keretéhez. Az I. kerületnek 249 millió, a II. kerületnek 439,4 millió, az V. kerületnek 102,2 millió, a VII. kerületnek pedig 100,8 millió forintot kell befizetnie.

Pest megyében Dunaharaszti 1,3 milliárd, Szigetszentmiklós pedig kicsivel több mint 1 milliárd forintot fizet a hipa-többlete alapján. Bugyi városának 837 millió forint, a gödi önkormányzatnak pedig 813 millió forint a fizetési kötelezettsége ebben a hónapban. Székesfehérvár több mint 1,4 milliárd forintot, Hatvan pedig 1,2 milliárd forintot fizet be a Versenyképes Járások Programba. A teljes listát itt lehet böngészni.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter még tavaly jelentette be, hogy idéntől elveszik a tavalyi mértéket meghaladó iparűzésiadó-bevételt a többletet produkáló önkormányzatoktól, és a járásokba tartozó településeknek közösen kell majd azok elköltéséről dönteni.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trump védőpajzsából lesz pénz a 14. havi nyugdíjra? Ma délután Simor András lesz a Klasszis KLub Live-ban

A volt jegybankelnök, közgazdász 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire. Hangoljon a Klasszis Média YouTube-csatornájára!

A fél ország elégedetlen a fizetésével

A fél ország elégedetlen a fizetésével

Amint lehet, sokan új munkahelyre mennek.

Hihetetlen, hogy mennyi pénzt költenek a magyarok karácsonyra

Hihetetlen, hogy mennyi pénzt költenek a magyarok karácsonyra

Drága lesz a karácsonyi menü.

Erre is jó a Magyarországon létrejövő koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont

Erre is jó a Magyarországon létrejövő koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont

A Magyar Akkumulátor Szövetség vezetésével koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont jön létre Magyarországon, a kompetenciaközpont 2026-ban startolhat – közölte a szövetség.

A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt

A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt

A banki extra terhek emelése a teljes magyar gazdaságot sújtja, tovább fékezi a magyar gazdaság növekedését és rontja hazánk megítélését – közölte a szervezet.

A hazai német cégek borúsan látják a jövőt

A hazai német cégek borúsan látják a jövőt

Ezt tükrözi a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara friss konjunktúrajelentése.

Gyorsvasutat építene Budapestre az Európai Bizottság: Bécsbe akár ingázni is lehetne

A budapestiek és a bukarestiek is jól járnának az Európai Bizottság új, nagyszabású vasútfejlesztési terve szerint: a magyar fővárosból 1 óra 40 perc alatt lehetne Bécsbe érni. Azt azonban még nem tudni, hogy a 250 kilométer/órás vasúti pályák építéséhez mennyi támogatást, vagy hitelt adnának a tagállamoknak.

Lassan egy évtizedes az inflációs csapda: előre örülhet a kormányzat

Lassan egy évtizedes az inflációs csapda – újabb sokkhatások jöhetnek

Hosszú idő után végre egy makroadat, ami után joggal döngetheti a mellét a kormányzat. Szinte minden elemző arra számított, hogy az infláció októberben emelkedni fog, ehelyett viszont sorozatban a negyedik hónapja stagnál. A képet ugyanakkor árnyalja, hogy ez még mindig az árrésstopos érték, az intézkedés majdani kivezetése inflációs sokkal járhat. Nem beszélve a választási osztogatások kockázatairól.

Akár 60 milliárdot is elszedhet pluszban az OTP-től a kormány?

Akár 60 milliárdot is elszedhet pluszban az OTP-től a kormány?

Ennyit jelentene a bankadó megemelése a legnagyobb hazai bank esetén.

Sokan voltak, akik 10 százalék felett kerestek nyugdíjmegtakarításaikon

Sokan voltak, akik 10 százalék felett kerestek nyugdíjmegtakarításaikon

Az átlaghozam 7 százalék körül alakult 2020 és 2024 között.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168