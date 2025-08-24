1p
Makró Építőipar

Megint itt egy adat, amit Orbán Viktorék nem látnak szívesen – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Nem hozott szép számokat a magyar építőipar.

2025 júniusában az előző hónaphoz képest a szezonálisan kiigazított építőipari termelés 0,8 százalékkal csökkent az euróövezetben, és 0,5 százalékkal az EU-ban – derül ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat első becsléséből. Az előző év azonos időszakához képest ugyanakkor az építőipari termelés 1,7 százalékkal nőtt az euróövezetben, és 1,9 százalékkal az EU-ban.

Magyar és spanyol bajok

Az uniós adatokat látva úgy tűnhet, hogy semmi ok az aggodalomra az európai építőiparban: az egyes országokra vonatkozó bontás azonban már mást mutat – ez a hét ábrája:

Ahogy az grafikonunkon is látszik, a cikkünk írásakor elérhető, egyes tagországi adatok szerint csupán egyetlen ország teljesített rosszabbul ezen a téren, mint hazánk, a spanyol építőipar ugyanis 5,6 százalékos mínuszban állt 2025 májusához képest.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Fontos bejelentést tett a MÁV vezérigazgatója

Fontos bejelentést tett a MÁV vezérigazgatója

Indul a felújítás a Keleti pályaudvarnál.

Az orosz rakéták az olcsóbb benzinnek is lőttek

Az orosz rakéták az olcsóbb benzinnek is lőttek

Nem változott érdemben a hazai üzemanyagok ára, miközben az olaj már némi emelkedést mutatott. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzése szerint, miután a béketárgyalások aligha hoznak gyors eredményt, az olaj ára ismét emelkedhet. Ez pedig a benzinkutakon is megmutatkozhat.

A kisbolt-tulajdonosok 18 százaléka készül bezárni az árrésstop miatt

A kisbolt-tulajdonosok 18 százaléka készül bezárni az árrésstop miatt

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint az árrésstop negatív hatásai egyre súlyosabbak. 

Megvan az idei gazdasági növekedés egyik fő gyilkosa

Megvan az idei gazdasági növekedés fő gyilkosa?

Így jellemezte Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az alacsony beruházási volument. A Központi Statisztikai Hivatal péntek reggel publikált adatait csak elemzők kommentálták, a Nemzetgazdasági Minisztérium nem. Így nem tudjuk meg, a 8 százalékos második negyedéves éves szintű beruházási mínusz láttán tartja-e még a kormány az 1 százalékos GDP-növekedési előrejelzését.

Emelkedik, de a lélektani határ alatt marad a benzinár

Emelkedik, de a lélektani határ alatt marad a benzinár

Autópályák mellett 640-650 forint lehet egy liter üzemanyag, de az élelmesebb autósok ennél 10-15 százalékkal kevesebbért is tankolhatnak.

Apró örömök érhetik csak Nagy Mártont

A beruházások éves szinten még mindig csökkenőben vannak, de már a mínusz nem két, hanem már csak egy számjegyű.

Hogyan lett a „bezzeg Romániából” „bezzeg Magyarország”?

Hogyan lett a „bezzeg Romániából” „bezzeg Magyarország”?

A román gazdaságról szóló hírekre nálunk azóta irányul különös figyelem, hogy a nemzetközi összehasonlító adatok alapján az egy főre jutó hazai termékben egy ideje már befogta, majd megelőzte, a lakossági fogyasztási mutatókban pedig látványos mértékben lehagyta Magyarországot.

Felemás képet mutatott a magyar gazdaság: rossz és még rosszabb

2025. II. negyedévében a hazai gazdaság negyedéves alapon az uniós átlagnál kicsit jobban, éves alapon azonban sokkal rosszabbul teljesített. Olyannyira, hogy Nagy Mártonék már az év felénél „elengedték” ezt az esztendőt, még a 3,4 százalékról 1 százalékra csökkentett éves növekedési előrejelzés is optimistának nevezhető. Szokásos negyedéves uniós összehasonlításunkban megnézzük azt is, várható-e fordulat a szeptemberig tartó időszakban.

54 ezer havi átlagfizetés: ennyi hamis pénzt talált az Europol

54 ezer havi átlagfizetés: ennyi hamis pénzt talált az Europol

Újonnan felfedezett bűnszervezetek postai csomagokban küldték egymásnak a hamis bankókat. Egy romániai akció során 600 ezer dollár értékű hamis készpénzt találtak a rendőrök, de ez csak töredéke a közel egymillió darab lefoglalt bankjegynek.

Maradnak a hatalmas dugók, nem lesz drágább a tankolás

Maradnak a hatalmas dugók, nem lesz drágább a tankolás

Ott marad az ár, ahol volt.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168