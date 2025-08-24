Megint itt egy adat, amit Orbán Viktorék nem látnak szívesen – A hét ábrája

2025 júniusában az előző hónaphoz képest a szezonálisan kiigazított építőipari termelés 0,8 százalékkal csökkent az euróövezetben, és 0,5 százalékkal az EU-ban – derül ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat első becsléséből. Az előző év azonos időszakához képest ugyanakkor az építőipari termelés 1,7 százalékkal nőtt az euróövezetben, és 1,9 százalékkal az EU-ban.

Magyar és spanyol bajok

Az uniós adatokat látva úgy tűnhet, hogy semmi ok az aggodalomra az európai építőiparban: az egyes országokra vonatkozó bontás azonban már mást mutat – ez a hét ábrája:

Ahogy az grafikonunkon is látszik, a cikkünk írásakor elérhető, egyes tagországi adatok szerint csupán egyetlen ország teljesített rosszabbul ezen a téren, mint hazánk, a spanyol építőipar ugyanis 5,6 százalékos mínuszban állt 2025 májusához képest.