3p
Makró Ipar Kiskereskedelem Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Nagy Márton

Megint izgulhat a kormány, jönnek az igazság pillanatai

mfor.hu

Fontos adatokat közölnek a jövő héten.

A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) több adatot is közöl, ismerteti az ipar és a kiskereskedelem teljesítményét.

Hétfőn adja ki a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) a januári beszerzésimenedzser-indexet (BMI). A BMI szezonálisan kiigazított decemberi értéke 53,7. Decemberben a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar bővüléséről számoltak be. A felmérésben vizsgált részindexek többségében emelkedtek. Az egyedi indexek közül kilenc index áll a fellendülési tartományban.

Csütörtökön a kiskereskedelem tavaly decemberi forgalmának adatát közli a KSH. Tavaly novemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,1 százalékkal haladta meg az előző havit. 2025. január-novemberben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,8 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Pénteken az ipari termelés tavaly decemberi és egész éves teljesítményének első becslését adja ki a KSH. Tavaly novemberben az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél. Tavaly január-novemberben az ipari termelés 3,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 2,6, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 4,6 százalékkal mérséklődött. A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 12,3 százalékkal a villamos berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 4,5 százalékkal csökkent. Két alágban nőtt a termelés volumene: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 12,9, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 1,9 százalékkal tavaly az első 11 hónapban.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor nagy bejelentést tett

Orbán Viktor nagy bejelentést tett

Magyarország márciusban újraindítja a hazai teherautó-gyártást.

Rájár a rúd a bankokra

Rájár a rúd a bankokra

Hiába hárították át az ügyfeleikre a kormány által megemelt tranzakciós illetéket, tavaly csökkent a profitjuk.

A magyar benzinárban is meglátszik majd Trump újabb lépése

A magyar benzinárban is meglátszik majd Trump újabb lépése

Az öbölmenti régióba összevont amerikai csapatok miatt egyre több szakértő véli úgy, hogy Irán ellen komoly katonai csapásokat hajthat végre a következő hetekben az Egyesült Államok. A konfliktust már elkezdték árazni az olajpiacon, a Brent ára a héten 70 dollárig szökött fel. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint a geopolitikai feszültségek az üzemanyagárakban is jelentkeznek, és további áremelés jöhet.

Fordulat az ingatlanpiacon: csökkent az építési telkek átlagára

Fordulat az ingatlanpiacon: csökkent az építési telkek átlagára

A telekpiacon az elmúlt évben ellentétes folyamatok voltak megfigyelhetők: miközben a kereslet jelentős mértékben élénkült az átlagos négyzetméterár és az abszolút ár is csökkent egy év alatt.

Bod Péter Ákos: Trump a bankok ellen fordul

Bod Péter Ákos: Trump a bankok ellen fordul

Példátlan konfliktus borzolja a kedélyeket az Egyesült Államokban, amely messze túlmutat azon, mekkora lesz a végén az amerikai alapkamat. Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök írása a Privátbankár.hu oldalon.

Megszületett a kormányzati magyarázat a pocsék gazdasági eredményre

Megszületett a kormányzati magyarázat a pocsék gazdasági eredményre

A háború és a gyenge német ipar a felelős.

Elfogytak a szavak a minisztériumban, de az elemzők nem bántak kíméletesen a friss GDP-adattal

A minisztérium a háborúval indokol, az elemzők nem bántak kesztyűs kézzel a friss GDP-adattal

Továbbra sem látszik fordulat a magyar gazdaságban, a 2024-es, meglehetősen szerény gazdasági növekedési ütemet is sikerült alulmúlnia a GDP-nek a tavalyi évben. A szezonálisan kiigazított, 0,3 százalékos bővülés mértéke, és elsősorban a negyedik negyedév teljesítménye a 2026-os, áthúzódó hatások miatt fontos. A Nemzetgazdasági Minisztérium elsősorban a háborúval indokolta a gyenge adatot, az elemzőktől pedig egy eddig nem látott, 2 százalék alatti előrejelzés érkezett.

Négyszeresére nőtt a Kifli.hu árbevétele Magyarországon

26 ezer forint egy átlagos bevásárlás?

Négyszeresére nőtt a Kifli.hu árbevétele Magyarországon.

Kiderült, hogy mennyiért lehet tankolni szombattól

Kiderült, hogy mennyiért lehet tankolni szombattól

Változik a dízel nagykereskedelmi ára.

Két év alatt egy kecskemétnyi magyarral lettünk kevesebben

Két év alatt egy kecskemétnyi magyarral lettünk kevesebben

A becsült természetes fogyás 52 200 fő 2025-ben.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168