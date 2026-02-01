Megint izgulhat a kormány, jönnek az igazság pillanatai

A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) több adatot is közöl, ismerteti az ipar és a kiskereskedelem teljesítményét.

Hétfőn adja ki a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) a januári beszerzésimenedzser-indexet (BMI). A BMI szezonálisan kiigazított decemberi értéke 53,7. Decemberben a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar bővüléséről számoltak be. A felmérésben vizsgált részindexek többségében emelkedtek. Az egyedi indexek közül kilenc index áll a fellendülési tartományban.

Csütörtökön a kiskereskedelem tavaly decemberi forgalmának adatát közli a KSH. Tavaly novemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,1 százalékkal haladta meg az előző havit. 2025. január-novemberben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,8 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Pénteken az ipari termelés tavaly decemberi és egész éves teljesítményének első becslését adja ki a KSH. Tavaly novemberben az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél. Tavaly január-novemberben az ipari termelés 3,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 2,6, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 4,6 százalékkal mérséklődött. A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 12,3 százalékkal a villamos berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 4,5 százalékkal csökkent. Két alágban nőtt a termelés volumene: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 12,9, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 1,9 százalékkal tavaly az első 11 hónapban.

