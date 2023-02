Megint megmozdult a föld Törökországban

Budai Lóránt: kormánypárti képviselőtől nem várok segítséget

Váratlanul nagy fölénnyel nyerte meg a jászberényi időközi önkormányzati választást Budai Lóránt, a Közösen Jászberényért Egyesület jelöltje, aki most már a képviselő-testületi többséget is maga mögött tudhatja. A Jászság fővárosának újraválasztott polgármestere szerint sikere egyik titka, hogy az emberek között jön-megy, ahogy fogalmaz, egy közülük. Emellett azonban a nehéz körülmények ellenére elért eredményeket is kommunikálják. A városvezetővel készült interjúnkban rezsiügyekről, az Electrolux-gyár körüli helyzetről és a település gazdasági helyzetéről is beszélgettünk.