Alig hihető, de megint megtörténik: ez várja a kutakon

Érkezik a megkönnyebbülés, ugyanis a hét utolsó előtti munkanapján a Holtankoljak.hu oldal szerint nem változnak a hazai nagykerekedelmi piaci árak.
Azaz a benzin és a gázolaj ellenértéke is változatlan marad.
Május 6-án, szerdán még az alábbi piaci átlagárakra számíthatunk:
Piaci árak:
- 95-ös benzin: 698 forint/liter
- Gázolaj: 737 forint/liter
Védett árak:
- 95-ös benzin: 595 forint/liter
- Gázolaj: 615 forint/liter