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Megint nagyobb volt az áramfogyasztás, mint a korábbi rekord

mfor.hu

A hétfőn mért abszolút nyári csúcsot nem érte el.

Kedden is meghaladta a hazai áramfogyasztás a 2024-es nyári rekordot, de a hétfőn mért abszolút nyári csúcsot nem érte el – derül ki a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. adataiból. 

A Mavir az MTI megkeresésére szerdán közölte: kedden az esti csúcsidőben, a 19 óra körüli negyedórában 7352 megawatt (MW) bruttó rendszerterhelési értéket regisztráltak, ami 136 MW-al kisebb a hétfői, valaha mért legnagyobb, 7488 MW-os nyári csúcsnál. Ezért van az, hogy hiába kellene letekerni a hőség miatt Paksot, az árampara miatt Kapitány István felmentést adott az atomerőműnek

Magyarországon a korábbi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszerterhelés legmagasabb értéke 7036 MW volt.

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