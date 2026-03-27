Megint nem érte el az álomhatárt az Ausztriában dolgozó magyarok száma

Februárban ismét 150 ezer fő alatt maradt összesen a szomszédos országban munkát vállaló honfitársaink száma – írja cikkében laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

A cikk szerint 2026 februárjában 132 389 fő dolgozott hagyományos munkaszerződéssel, ami az előző hónaphoz képest 0,67 százalékos növekedést jelent az osztrák Munkaügyi Minisztérium foglalkoztatási hivatala, az AMS adatai szerint. Az előző években megszokottól ugyanakkor továbbra is elmaradnak a számok: 2025. januárról februárra az ilyen formában kint munkát vállaló magyarok száma 0,78 százalékkal növekedett.

A Privátbankár összeállítása szerint a tárca emellett ismételten közzétette azoknak a magyaroknak a számát is, akik eltérő jogi helyzetben vállaltak munkát, így például részmunkaidőben foglalkoztatták őket, vagy szabadúszó szerződés keretében dolgoztak:

szabadúszó szerződésekkel foglalkoztatottak: 173 fő

részmunkaidőben foglalkoztatottak: 6676 fő

részmunkaidőben szabadúszó szerződésekkel foglalkoztatottak: 270 fő

önfoglalkoztatók: 10 174 fő (itt a legfrissebb adat január, de az általános foglalkoztatási tendenciákat figyelembe véve februárban feltehetőleg ezen a téren is stagnált vagy csökkent a kint dolgozók száma).

Az összes foglalkoztatási formát figyelembe véve 2026 februárjában tovább közeledett a kint dolgozó magyarok száma a 150 ezres álomhatárhoz, azonban azt továbbra sem sikerült elérni.

Munkanélküliség és a magyarok

Ausztriában a munkaerőpiac egészét tekintve 8,3 százalékra csökkent a munkanélküliség februárban az előző havi 8,8 százalékról, míg egy évvel korábban, 2025 februárjában 0,2 százalékponttal alacsonyabban, 8,1 százalékon állt a munkanélküliségi ráta – emlékeztetett a cikk.

Ha az állampolgárság szerinti munkaerőpiaci adatok alakulását nézzük azon országok körében, amelyek a legnagyobb súllyal megjelennek a szomszédos ország munkaerőpiacán, feltűnő, hogy februárban a magyarok körében mért 5,3 százalékos munkanélküliségi ráta volt a legalacsonyabb, míg a törökök, a románok és a bosnyákok esetében továbbra is 10 százalék felett maradt a mutató.

