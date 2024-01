Megint olyat mutatott a TV2, amire nehéz mit mondani

Az RTL nem változtatott a hétköznapokon, így elsőként ismételten ’…a szomszéd tehene’ című telenovellájával kezdte esti programját, a széria viszonylag stabilan tartja a 330-340 ezres szintet hetek óta, így úgy tűnik, hogy legalább valamennyire sikerült kiépítenie közönségét. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 évesek körében 100 ezres átlagos nézettségre, valamint 10,7 százalékos közönségarányra futotta, ez szintén nagyjából megfelel az eddig megszokottnak.

A műsorsáv második felében ezúttal is a jól bevált ’A mi kis falunk’ érkezett, a sokadik évadját élő saját gyártású sorozat a héten 330 ezer körüli átlagos nézettséget hozott, amely közepes eredmény. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban átlagosan 100 ezer embert vonzottak a képernyők elé a falu lakóinak kalandjai a hétköznapokon, 11 százalékos közönségarány mellett.

Kasza Tibiékről szólnak a TV2 hétköznapjai

A csatorna a munkanapokon ezúttal is elsőként a Szerencsekerék újabb részeivel várta közönségét, a mindig elképesztően stabil teljesítményt nyújtó vetélkedőre most sem volt panasz – a teljes lakosság körében naponta 630 ezren követték az eseményeket. A kiugróan jó számokat a 18-49 évesek körében már nem sikerült ilyen mértékben teljesíteni, itt 150 ezer feletti átlagos nézőszámra és 16 százalék körüli közönségarányra volt elég a Szerencsekerék adásonként.

A TV2 hétköznapjaiban akadt egy új érkező is, ugyanis útnak indult a Kincsvadászok, az egyébként egész szórakoztatóra sikerült műkincses vetélkedő külföldről honosított formátum, amely először mutatkozik be a hazai közönség előtt. A széria 500 ezer feletti átlagos nézettséggel kezdte meg pályafutását a teljes lakosság körében, amellyel a csatorna minden bizonnyal elégedett is. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban pedig 127 ezer nézőre, és 15 százalékos közönségarányra futotta részenként, amely szintén elég stabil eredmény.

Így tévéztünk a héten. Fotó: Pixabay

Ezt a toplistát már tényleg nehéz elhinni

A 2024-es év a nézettségi adatok szempontjából annyiban mindenképpen sajátos, hogy valószínűleg senki sem számított arra, hogy az év a TV2 hírműsorának diadalmenetével indul majd – ehhez képest pedig eltelt lassan egy hónap, és a Tények verhetetlen. A hét legnézettebb adásának címéért

a Tények ezúttal is csak saját magával versenyzett, a győztes a keddi adás lett, 804 ezres nézőszámmal.

A TV2 Play-en található tematika szerint egyebek mellett egy részegen száguldozó újpesti sofőr, valamint a Lánchíd felújításával kapcsolatos anyag, és egy kislányt a forró buszban felejtő sofőr ügyében hozott ítélet hozta ennyire lázba a tévézőket.

Csak a kézilabda érdekelte a sportrajongókat

Január 10. és január 28. között tartották a kézilabdasport kontinens bajnokságát Európában, amelyen a magyar férfi válogatott is érdekelt volt. A nagyon sikeresen hajrázó csapat végül egy történelmien jónak számító, 5. helyet szerzett a viadalon, ennek egyik állomása volt a házigazda németek ellen játszott mérkőzés is, amelyen végül 35:28 arányban kikapott hazánk. Ez lett a hét legnézettebb sporteseménye, amelyet 422 ezren követtek a képernyők előtt.

Így alakult a hétvége

A TV2 jelenleg nem futtatt vetélkedőt vagy tehetségkutatót, vagy más hétvégi szuperprodukciót, így az RTL műsorai ezeken az estéken kihívó nélkül hoznak szép számokat, hiszen az esti filmek sosem tudnak versenyezni érdemben. Ennek tükrében nem meglepő, hogy szombat este az ’A mi kis falunk’ erre a napra időzített epizódja tarolt, és 678 ezres nézettségével könnyedén nyerte a szórakoztató műsorok körében a napot.

Vasárnap ismételten az RTL örülhetett, hiszen tovább dübörgött a ’Cápák között’, az üzleti vetélkedő a teljes lakosság körében is 685 ezres, jónak számító nézettséget hozott, de igazán nagyot a kiemelt kereskedelmi korcsoportban szólt.

A 4. héten ugyanis a szegmens legnézettebb műsora messze a vasárnapi epizód lett, és 253 ezres nézőszámával, valamint 22 százalékos közönségarányával annyira nyert, hogy igazán még kihívója sem akadt.

A heti végeredmény

A 4. héten összességében fordulat történt az elmúlt időszakhoz képest, hiszen elsősorban a Szerencsekerék stabil teljesítményének, valamint a Kincsvadászok erős kezdésének köszönhetően a TV2 már ellensúlyozni tudta az RTL hétvégi óriási fölényét. A 18-49-es évesek körében mért, átlagos napi közönségarányok harcában a két csatorna ezúttal fej-fej mellett végzett, és 12,3 százalékos eredménnyel holtverseny alakult ki.