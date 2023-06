Megint sikerült összekapnia a magyar kormánynak az amerikai nagykövettel

Az utóbbi időben rendszeresek a verbális pengeváltások David Pressman budapesti amerikai nagykövet, illetve a magyar kormány tagjai között. A legújabb fordulóra a Budapest Pride tegnapi megnyitója kapcsán került sor, ahol a nagykövet beszédet mondott. A köztudottan melegházasságban élő nagykövet többek közt elmondta, nem lenne szabad, hogy bárkinek választania kelljen a szabadság és a szerelem között, mindenki megérdemli és mindenkinek jogában is áll szabadon szeretni. " „Mégis ebben a valóságban élünk, az LMBTQ-közösség tagjai ezzel szembesülnek nap mint nap a világ számos országában és Magyarországon is” - tette hozzá.

Utalt a magyar kormány politikájára is.

- jelentette ki, többek közt nyilván az egynemű párok magyarországi örökbefogadását nagyon megnehezítő törvényekre, vagy éppen a pedofíliát a homoszexualitással összemosni igyekező, Brüsszel által is kifogásolt "gyermekvédelmi" törvényre utalva.

The story of Hungary, including its movement for equality, is one being written not by foreigners, but by Hungarians. Not by them, but by you. Not by people abroad, but by the people in this room.



