2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Makró Európai Unió Ukrajna Orbán Viktor

Megint szövetségesekre találhat Brüsszelben Orbán Viktor?

mfor.hu

Más vezetőket is aggaszt a 800 milliárdos terv?

A Politico brüsszeli hírlevele szerint a magyar miniszterelnök mellett más uniós tagállami vezetők sem fogadták kitörő örömmel azt a dokumentumot, amelyet Ukrajna háború utáni újjáépítésével kapcsolatban küldtek körbe a múlt heti uniós csúcs előtt.

„Kaptunk egy papírt, dokumentumot, amit nem vagyok jogosult nyilvánosságra hozni”, ami arról szól, hogy befogadták az ukránok 800 milliárd dolláros igényét és amelyik azt mondja, hogy jó, ez legyen így, és terveket mutat be, hogy kell előállítani ezt a pénzt, ami lényegében egy eladósodást jelent – mondta akkor a magyar kormányfő, aki szerint mindez

„mindenképpen atombomba jellegű mellbe rúgás volt”.

A tervnek azonban nem az amerikai részvétellel is számoló, az újjáépítéshez szükséges forrásokról szóló része váltott ki ellenérzést más uniós vezetőkből.

„Nem volt sok megbeszélés utána, de több vezető fejezte ki aggodalmát az EU-csatlakozásról szóló rész kapcsán”

- mondta a Politico egyik forrása. A dokumentumban „gyorsított eljárást” ígérnek Ukrajna uniós csatlakozása ügyében, az uniós vezetőket viszont az aggasztja leginkább, hogy a terv összefüggőként kezeli az újjáépítés és az uniós csatlakozás ügyét. Ez szerintük „előreláthatatlan komplikációkhoz vezethet” az unió szempontjából.

Egy másik diplomata szerint azonban túl van fújva a tiltakozás jelentősége. Szerinte csak „két hang” fejezte ki nemtetszését, arra hivatkozva, hogy a két ügy összekötése nem lett megvitatva a tagállami vezetők szintjén. A forrás szerin az egyik „hang” a csatlakozást szigorúan az ukránok által elért eredményekhez kötné, a másik a további bővítés elleni „régóta fennálló, elvi elutasítását” fejezte ki. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagyot nyerhetnek azok, akik időben lépnek az uniós vámok ügyében

Nagyot nyerhetnek azok, akik időben lépnek az uniós vámok ügyében

Vámmentességet és kedvezményeket is lehet szerezni. De sietni kell, közeleg a határidő.

Óriási bajban a napelemes pályázók, több ezer projekt dőlhet be

Óriási bajban a napelemes pályázók, több ezer projekt dőlhet be

Az állami ügyintézés jelenti a szűk keresztmetszetet az iparági szövetség szerint.

Menekülnek Magyarországról? Már közel 150 ezer magyar Ausztriában van

Megérkeztek a decemberi munkaerőpiaci számok.

Hóvihar miatt lesz drágább a tankolás?

Hóvihar miatt lesz drágább a tankolás?

Amerikában túl hideg, Iránnál túl forró a helyzet.

Brüsszel most megmutatja, mit tud? Akár már kedden jöhet a nagy bejelentés

Brüsszel most megmutatja, mit tud? Akár már kedden jöhet a nagy bejelentés

Nagy lehetőséget kap az európai autóipar.

Varga Mihály szavai után egyre szaporább a szakértők pulzusa

Januárban sem várható alapkamat-csökkentés a jegybanktól, ám a decemberben megváltozott kommunikáció újabb részleteket tárhat fel az előretekintő iránymutatásból – vélik az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakértők. A magas bázishatás miatt mindegyikük biztos a következő egy-két hónap rendkívül alacsony inflációs mutatójában, de a fő számok mögötti háttérfolyamatok már a pénzromlási index újabb emelkedését vetítik előre. Arról, hogy végül mikor következik be az első monetáris lazítás, megoszlanak a vélemények.

A Penny sem vitte túlzásba a béremelést

A Penny sem vitte túlzásba a béremelést

Juttatási csomagot is kapnak a munkavállalók.

Nem fognak hinni a szemüknek a Volán utasai

Nem fognak hinni a szemüknek a Volán utasai

Óriási lépésekkel halad a Volán a versenyképesség felé.

Az árprilisi választásokat is befolyásoló adatok érkezhetnek

Az árprilisi választásokat is befolyásoló adatok érkezhetnek

Pénteken a GDP 2025. utolsó negyedévi első becslését adja ki a KSH.

Nyerges Zsolt szőröstül-bőröstül bekebelezte a NER legnagyobb őrző-védő cégét

Nyerges Zsolt szőröstül-bőröstül bekebelezte a NER legnagyobb őrző-védő cégét

A közbeszerzéseken továbbra is sikeres a Civil Zrt., így zökkenőmentesen zsilipelt át Pintér Sándor belügyminiszter volt cége az új tulajdonoshoz.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168