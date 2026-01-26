Megint szövetségesekre találhat Brüsszelben Orbán Viktor?

A Politico brüsszeli hírlevele szerint a magyar miniszterelnök mellett más uniós tagállami vezetők sem fogadták kitörő örömmel azt a dokumentumot, amelyet Ukrajna háború utáni újjáépítésével kapcsolatban küldtek körbe a múlt heti uniós csúcs előtt.

„Kaptunk egy papírt, dokumentumot, amit nem vagyok jogosult nyilvánosságra hozni”, ami arról szól, hogy befogadták az ukránok 800 milliárd dolláros igényét és amelyik azt mondja, hogy jó, ez legyen így, és terveket mutat be, hogy kell előállítani ezt a pénzt, ami lényegében egy eladósodást jelent – mondta akkor a magyar kormányfő, aki szerint mindez

„mindenképpen atombomba jellegű mellbe rúgás volt”.

A tervnek azonban nem az amerikai részvétellel is számoló, az újjáépítéshez szükséges forrásokról szóló része váltott ki ellenérzést más uniós vezetőkből.

„Nem volt sok megbeszélés utána, de több vezető fejezte ki aggodalmát az EU-csatlakozásról szóló rész kapcsán”

- mondta a Politico egyik forrása. A dokumentumban „gyorsított eljárást” ígérnek Ukrajna uniós csatlakozása ügyében, az uniós vezetőket viszont az aggasztja leginkább, hogy a terv összefüggőként kezeli az újjáépítés és az uniós csatlakozás ügyét. Ez szerintük „előreláthatatlan komplikációkhoz vezethet” az unió szempontjából.

Egy másik diplomata szerint azonban túl van fújva a tiltakozás jelentősége. Szerinte csak „két hang” fejezte ki nemtetszését, arra hivatkozva, hogy a két ügy összekötése nem lett megvitatva a tagállami vezetők szintjén. A forrás szerin az egyik „hang” a csatlakozást szigorúan az ukránok által elért eredményekhez kötné, a másik a további bővítés elleni „régóta fennálló, elvi elutasítását” fejezte ki.