2p
Makró Foglalkoztatottság Munkanélküliség Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Megint több lett a munkanélküli magyar

mfor.hu

A ráta már 4,8 százaléknál tart a friss adatok szerint.

2026 februárjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 616 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 231 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,8 százalék volt – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal. 

  • A 2025. december–2026. februári időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 623 ezer fő volt, mely 66 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől.
  • A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 439 ezer fő dolgozott, mely 87 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 112 ezer fő volt.
  • A 2025. december–2026. februári időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 236 ezer fő volt, amely 22 ezer fővel meghaladta az egy évvel ezelőttit. A munkanélküliségi ráta 4,9 százalék volt, 0,5 százalékponttal több, mint az előző év azonos időszakában.
  • A férfiak esetében a munkanélküliek száma 125 ezer, a nőknél 111 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,8, a nők körében 4,9 százalékot ért el.
  • A munkakeresés átlagos időtartama 11,9 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 37,2 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 5,7 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől. A 4–11 hónapja munkát keresők aránya 7,2 százalékponttal 28,2 százalékra nőtt, miközben a több mint egy éve munkát keresők aránya érdemben nem változott, 34,6 százalék volt.
  • A munkanélküliség növekedése összefüggésben van a hosszabb ideje (4–11 hónapja) munkát keresők arányának növekedésével.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Rendkívüli nyugdíjkorrekcióra lenne szükség a megugró infláció miatt

A Magyar Nemzeti Bank 2026. márciusi inflációs prognózisát figyelembe véve nyugdíjkorrekcióra van szükség. A legrászorultabb idős honfitársainkat meg kell óvni attól, hogy „kényszerhitelezővé” váljanak – írja a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület.

Ez még akkor is szomorú, ha a természetes fogyás februárban alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.

Kína még jobban ráfanyalodhat az orosz gázra

Hosszú ideje tervezik, de eddig Kína időhúzása miatt nem indult el a Szibéria Ereje 2 gázvezeték építése, amely orosz gázt juttatna az ázsiai óriásgazdaságba. A nagyobb orosz gázfüggőség aggodalmait eloszlathatja az iráni háború.

Az orosz olajexport-kapacitások jelentős része odavan

Fokozódtak az ukrán dróntámadások az orosz exportkikötők és olajvezetékek ellen. Az orosz olajat szállító tankerek közül sokat támadás ért vagy az ukránokkal rokonszenvező országok hatóságai foglaltak le.

MNB: az infláció magasabb lehet az eddig vártnál

A Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi, decemberi előrejelzéséhez képest magasabb inflációval és mérsékeltebb növekedéssel számol 2026-ban és 2027-ben a csütörtökön megjelent friss Inflációs jelentésében.

Hetek óta nem látott fordulat jön pénteken a benzinkutakon

Csökken mindkét üzemanyagtípus piaci ára.

Kimondta egy amerikai bíróság, hogy a közösségi média függőséget okozhat

A jogi eljárás végeredménye precedensként szolgálhat.

444: a Matolcsy család konténerekben Dubajba szállíttatja a vagyontárgyait

Matolcsy György is az arab városban élhet.

Senki sem jár jól a kormány bejelentett kemény lépésével?

Holoda Attila így értékelte a bejelentett tervet.

Hoppon maradt Magyarország, már csak mi várunk az uniós védelmi hitelre

Az Európai Bizottság jóváhagyta Csehország és Franciaország nemzeti védelmi terveit a Security Action for Europe (SAFE) kezdeményezés keretében. Így már csak Magyarország terve van függőben, holott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter február közepén még úgy nyilatkozott, hogy néhány napon belül várható döntés.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG