Megint több lett a munkanélküli magyar

2026 februárjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 616 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 231 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,8 százalék volt – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!