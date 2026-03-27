Megint több lett a munkanélküli magyar

2026 februárjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 616 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 231 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,8 százalék volt – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal.
- A 2025. december–2026. februári időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 623 ezer fő volt, mely 66 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől.
- A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 439 ezer fő dolgozott, mely 87 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 112 ezer fő volt.
- A 2025. december–2026. februári időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 236 ezer fő volt, amely 22 ezer fővel meghaladta az egy évvel ezelőttit. A munkanélküliségi ráta 4,9 százalék volt, 0,5 százalékponttal több, mint az előző év azonos időszakában.
- A férfiak esetében a munkanélküliek száma 125 ezer, a nőknél 111 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,8, a nők körében 4,9 százalékot ért el.
- A munkakeresés átlagos időtartama 11,9 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 37,2 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 5,7 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől. A 4–11 hónapja munkát keresők aránya 7,2 százalékponttal 28,2 százalékra nőtt, miközben a több mint egy éve munkát keresők aránya érdemben nem változott, 34,6 százalék volt.
- A munkanélküliség növekedése összefüggésben van a hosszabb ideje (4–11 hónapja) munkát keresők arányának növekedésével.
Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.