Megint változik az adózásunk, nézze csak!

A három vagy több gyermeket nevelő anyák szja-mentességéről szóló indítványt, mely szintén Orbán Viktor ígérete volt, pénteken nyújtották be az Országgyűlésnek.

Fontos, hogy a gyermeket vállalók semmiképpen se kerüljenek hátrányba azokkal szemben, akik nem vállalnak gyermeket – emelték ki a javaslatban, hozzátéve, hogy az adócsökkentés közvetetten a nők gyermekvállalását is ösztönözheti.

A kormánypárti képviselők által jegyzett előterjesztésben azt írták: az adócsökkentés elsődleges célja a gyermekes családok anyagi támogatása, az anyák megbecsülése és terheik csökkentése, legyenek akárhány évesek is.

A törvényjavaslatban rögzítik: két gyermeket nevelő anyának minősül az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekei után családi pótlékot kap, vagy korábban 12 éven át jogosult volt erre a juttatásra, illetve az is, akinek jogosultsága a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.

A 40 év alatti kétgyermekes anyák 2026. január 1-jétől lesznek adómentesek, 2027-től a 40 és 50 év közöttiek, 2028-tól az 50 és 60 év közöttiek, 2029 januárjától pedig a 60 év felettiek adómentességét vezetik be.

Benyújtották a kétgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentességéről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek fideszes és KDNP-s képviselők hétfőn. Az Országgyűlés honlapjára felkerült javaslat (https://www.parlament.hu/irom42/11389/11389.pdf) szerint a kedvezményt az anyák életkorától függően négy lépcsőben vezetik be és 2029. január 1-jétől vonatkozik majd minden kétgyermekes anyára.

