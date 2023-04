Mégis hogyan kerül egy színpadra Orbán Viktor egy csapat választástagadóval?

Idén is megrendezi Budapesten az Alapjogokért Központ a Konzervatív Politikai Akció Konferenciát (CPAC), amely honlapján a jobboldal egyik legnagyobb nemzetközi dzsemborijaként aposztrofálja magát. A május 4-5-én tartandó CPAC nem hazai találmány, hanem alapvetően az amerikai konzervatívok játszótere, így nem csoda, hogy az előadók közt ismét feltűnik néhány érdekes republikánus politikus és véleményvezér. De nézzük, kik ők!

Kari Lake

A CPAC honlapján csak a szolid ’Arizona kormányzójelöltje’ titulussal szereplő amerikai politikus egyike volt azoknak a Trump-párti jelölteknek a félidős választásokkor, akiknek a vereség jutott: Lake kevesebb mint egy százalékkal, de kikapott a hagyományosan inkább republikánus irányba voksoló Arizonában a demokrata Katie Hobbstól.

A Fox korábbi műsorvezetőjeként dolgozó politikusnőt mindezek ellenére nem szabad alábecsülni, hiszen kis túlzással megvan benne minden, ami szimpatikus lehet a republikánus, Trumpista szavazóknak 2024-ben: látványosan szembefordult a mainstream médiával, harcosan bevándorlásellenes, nyíltan kiállt Donald Trump azon kijelentései mellett, miszerint elcsalták a 2020-as választást, és abortuszellenes.

Lake úgy érkezik Budapestre, hogy jelentős az esélye annak, hogy néhány hónap múlva már alelnökjelölt-aspiránsként kampányol majd Trump oldalán.

Kari Lake előad egy 2023 márciusában Marylandben rendezett CPAC rendezvényen. Fotó: Depositphotos

Barry Moore

A rendezvény szervezőitől az ’Alabama állam magyar szemléletű republikánus képviselője’ titulust kapó politikus esetében nagyon könnyedén megmagyarázható, mégis mit takarhat a „magyar szemlélet” – Moore kiadott közleményében ezzel a „sorosozással” reagált arra, hogy vádat emeltek Donald Trump ellen:

"ez egy sötét nap az amerikai történelemben. A Trump elnök elleni vádemelés minden eddiginél jobban mutatja, hogy a demokraták hogyan tették fegyverré a kormányzatot az amerikai nép ellen. A képviselőház igazságügyi bizottságának tagjaként elkötelezett vagyok amellett, hogy a Soros által támogatott manhattani kerületi ügyészt felelősségre vonjuk azáltal, hogy az ügy összes dokumentumának áttekintését kérem, és azon dolgozom, hogy a szövetségi pénzeket ne használják fel erre a politikai boszorkányüldözésre."

Kari Lake-hez hasonlóan a képviselő egyike azoknak a republikánusoknak, akik megmutatták, feltétel nélkül és bármilyen ügyben kiállnak Donald Trump mellett, nem mellesleg pedig idén februárban benyújtott egy olyan törvénytervezetet is, amely az Egyesült Államok nemzeti fegyverévé választotta volna a tömegmészárlások elkövetőinek kedvenc félautomata gépkarabélyát, az AR-15-öt. Barry Moore mindezek mellett szintén abortuszellenes, és az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatást is csökkentené, valamint szigorúbban ellenőrizné.

Paul Gosar

A CPAC az ’amerikai kongresszus „fenegyereke”’ titulust adta az arizonai képviselőnek – ez pedig némileg minimalizálja azt a tényt, hogy a szélsőjobbos Gosar iszlámellenes, holokauszttagadó, globális felmelegedés tagadó, az amerikai fegyverszövetség (NRA) egyik üdvöskéje, aki szerint a fegyvertartás a legfontosabb amerikai alapjog. Az abortuszellenes, bevándorlásellenes Gosar Donald Trump radikális támogatóinak egyike, aki a washingtoni Capitolium 2021. január hatodikán történt ostroma után bőszen terjesztette azt az elméletet, hogy az ostrom erőszakos cselekedeteiért antifasiszta provokátorok felelősek.

Az ukrajnai háború kapcsán álláspontja hasonló a fentebb említett politikusokhoz, leállítaná, illetve szigorítaná a támogatások nyújtását, egy azóta törölt tweetben pedig arról elmélkedett, hogy Ukrajna nem barát, Oroszország pedig nem ellenség.

Paul Gosar és Donald Trump egy korábbi képen. Fotó: Twitter/Paul Gosar

Valerie Huber

Az abortuszellenes aktivista az amerikai biztonságos abortuszhoz való hozzáférés egyik legfontosabb biztosítójának számító Planned Parenthood nagy ellensége, korábban pedig Donald Trump embereként dolgozott az akkori egészségügyi miniszter, Alex Azar helyettesének kabinetfőnökeként, valamint női egészségügyért felelős különmegbízottként.

A keresztény-konzervatív aktivista nem hisz a fogamzásgátlás elérhetőségében a fiatalok számára, helyette a teljes absztinencia mellett kampányol (korábban Ohióban ezzel kapcsolatos állami tevékenységet is végez) – véleménye szerint az a leghelyesebb, ha az iskolai szexuális felvilágosításban is csak ezt említik meg.

Huber nem is tagadja, hogy álláspontját elsősorban vallási beállítottsága befolyásolja, tervei közt szerepel egy nemzetközi abortuszellenes koalíció létrehozása, miközben az általa vezetett The Insitute for Women’s Health intézet hivatalosan a jobb női egészségügyi ellátásért kampányol világszerte, folyamatosan hangoztatja abortuszellenességét is.

Bob McEwen

A 2011-es választások után kitört káosz miatt emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolt, végül kellő bizonyíték hiányában felmentett elefántcsontparti elnök, Laurent Gbagbo korábbi lobbistája és kitartó támogatója egyébként Ohio állam visszavonult republikánus képviselője.

McEwen jelenlegi lobbitevékenysége mellett továbbra is megtartotta fő képviselői irányvonalait, így tipikus republikánusként abortuszellenes, fegyverpárti aktivista, akit jelenleg főleg olyan ügyek foglalkoztatnak, mint a Capitolium ostroma miatt folytatott vizsgálat, valamint a transz- és LMBTQ-jogtörekvések elleni harc.

Kevin D. Roberts

A világ egyik legfontosabb és legbefolyásosabb think tankjának számító Heritage Foundation elnöke 2021-ben vette át a szervezet irányítását. A Donald Trump táborában ugyan hivatalosan nem felsorakozó, de mégis hasonló ideológiát képviselő szervezet nem tartja jelentős problémának a klímaváltozást, nagy barátja az atomenergiának, és más ügyek mellett ellenzi a transzneműek jogszerzési törekvéseit, valamint mostanra az Ukrajnának nyújtott támogatást is. A Heritage Foundation szintén megkérdőjelezte a 2020-as választások legitimitását.

Kevin Roberts 2022 decemberében a Mandinernek adott interjújában egyebek mellett kijelentette, nem gondolja, hogy az orosz-ukrán háború kirobbant volna, ha Trump az elnök, mert Vlagyimir Putyin félt Donald Trumptól.

Az interjú készítésekor az alapítvány egyúttal kifejezte elismerését Orbán Viktor miniszterelnökkel kapcsolatban is, úgy fogalmazott

amit eddig tett, az nem csak Magyarországnak jó, hanem az egész világ számára leckét jelent. Őszintén mondtam neki is: szeretem az országukat, a történelmüket – történész vagyok magam is –, és ironikusnak tartom, hogy egy tengerpart nélküli, tízmilliós ország lett a példa és emlékeztető az amerikaiak és más országok számára arra, hogy mik az amerikai elvek.

Mark Meadows

Végül említésre méltó a meghívottak közül Donald Trump korábbi kabinetfőnöke, Mark Meadows is, aki mielőtt Trump kabinetfőnöke pozícióba helyezte volna 2020 márciusában, az elnök egyik legfontosabb szövetségese volt képviselőként a képviselőházban. Az észak-karolinai politikus az egyik kulcszereplő volt a 2020-as választás kapcsán kiáltott választási csalási vádak terjesztésében, többek közt egy rögzített telefonbeszélgetés szerint állítólag arról győzködte Brad Raffenspergert, Georgia államügyészét, hogy ne hitelesítse a választási eredményt.

Meadows hamarosan kénytelen lesz tanúvallomást tenni a Trump ellen indított eljárásban, miután a washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság elutasította Donald Trump volt elnök azon kísérletét, hogy megvédje egykori kabinetfőnökét ettől.

Az ízig-vérig trumpista Meadows egyébként jelenleg a Conservative Partnership Institute nonprofit szervezet egyik vezetője, tevékenységének keretében többek közt a választási törvények megváltoztatását szeretné elérni.

Mark Meadows képviselőként egy 2019-es képen. Fotó: Wikimedia Commons/Gage Skidmore

Ehhez adja a nevét a magyar politikai elit

A CPAC Hungary fővédnöke Orbán Viktor, és olyan miniszterek, mint Varga Judit, Lázár János, vagy Szalay-Bobrovniczky Kristóf, azaz az esemény egyértelműen élvezi a kormány legmagasabb szintű támogatottságát, így pedig nem túlzás azt feltételezni, hogy a vendégek által képviselt nézeteket többé-kevésbé a magyar politikai vezetés is sajátjának érzi.

Miről beszélt tavaly Orbán? Orbán Viktor egyébként nemcsak a CPAC Hungary fővédnöke, hanem vezérszónoka is - a rendezvényen tavaly elmondott szónoklatában is rendkívül nagy íveket járt be. 2022-ben a miniszterelnök többek közt arról beszélt, hogyan sikerült legyőzni az általa „a nemzetközi liberális baloldal Magyarország ellen egyesített csapatainak" nevezett kihívókat az alig egy hónappal korábban tartott választáson. Majd elárulta azt a 12 pontot, amellyel véleménye szerint le lehet győzni a progresszív dominanciát, ezek közt olyan célokat emlegetett például, mint a saját média kiépítése, konzervatizmus a belpolitikában, illetve, hogy fontos minden nap olvasni.

Az a fentebb említett amerikai politikusok kapcsán egyértelmű, hogy a CPAC alapvetően Donald Trump politikai sleppjének gyülekezőhelye idén is – igaz, nem tudni, hogy most érkezik-e majd videóüzenet a volt elnöktől, mint tavaly.

A vendégsereg összetétele összességében tehát nem fest túl biztató képet, hiszen visszatérő elem az LMBTQ-közösség elleni kiállás, és az állítólagos genderlobbi elleni harc, valamint abortuszellenes aktivisták is befértek a meghívottak közé, és akkor még a klímaváltozás tagadókról, a holokauszttagadókról, és az egyébként a szélés közvélemény és nemzetközi megfigyelők által is legitimnek ítélt választás hitelességét megkérdőjelezőkről nem is beszéltünk.

De ezek szerint a magyar kormány nem bánja, ha mindezen nézetekkel egy ideológiai platformra kerül.