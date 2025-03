Mégis jönnek a revolutos ATM-ek?

„Aki a rezidenseknek számlát vezet, annak biztosítania kell hozzáférést a készpénzhez. Hogy milyen gyorsan kell ezt az elvárást teljesíteni, azt a kormányrendeletekben fogják szabályozni” – mondta egy hétfői sajtótájékoztatón Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, amelyről a Portfolió számolt be. Hozzátette, hogy „a jegybank ezen a téren tud segíteni, hogy melyik szolgáltatónak mennyit kell telepítenie. A parlamentnek be is nyújtják ezt a törvénycsomagot ezen a héten”.

Minden magyar állampolgár valamennyi számlavezetője telepítsen legalább egy ATM-et?

Fotó: Pixabay

A portál megjegyzi, kedden az ATM hálózat országos kiépítéséről tárgyalt a tárcavezető a Magyar Bankszövetség vezetőivel, akik azt a kérést intéztek a kormányhoz, hogy szerintük a fintecheknek is be kell szállniuk az ATM-telepítési projektbe. Álláspontjuk szerint a magyarországi lakhelyű számlatulajdonosok számára bankkártyát biztosító külföldi székhelyű pénzügyi szolgáltatóknak megkülönböztetés nélkül részt kell vállalniuk ezen társadalmi feladat ellátásában.

Ez azt jelentené, hogy az olyan fintech cégeknek is bankautomatákat kell telepíteni és üzemeltetni, mint az egyre népszerűbb Revolut és Wise.

Ahhoz, hogy minden településen legyen legalább egy ATM, a bankszektornak legalább 2000 új ATM-et kell üzembe helyeznie – írja a lap. Úgy vélik, ennek kezdeti költsége mintegy 12-16 milliárd forintra tehető, ha a bankok az egyszerűbb, olcsóbb gépeket vásárolják meg. Ehhez jönnek hozzá az üzemeltetési, karbantartási, készpénzlogisztikai költségek, ez éves szinten hasonló költséget emészthet fel.