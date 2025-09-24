Mégis le lehetne válni így az orosz olajról? – válaszoltak a horvátok a Mol közlésére

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a Mol szerdán közleményt adott ki arról, hogy az Adria kőolajvezeték horvát szakasza nem képes egyelőre Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat szállítani – részben ezzel indokolva, hogy miért nem lehet a Barátság vezetéken át érkező orosz olajat kiváltani:

A 444 vette észre, hogy a Mol közlésére reagált a horvát Janaf, megcáfolva a magyar olajvállalat állítását. Mint írták.

a Janaf visszautasítja a Mol-csoport állításait a 2025 szeptemberében a Sisak (a település magyar neve Sziszek) termináltól a magyar határig tartó szakaszon a csővezeték kapacitásának tesztelése során elkövetett állítólagos műszaki mulasztásokról. A Janaf különösen elutasítja azokat az állításokat, amelyek szerint a vállalat nem lenne képes kielégíteni a Mol-csoport két közép-európai finomítójának éves nyersolajigényét.

A cikk szerint a horvát cég tételesen ismertette a szeptemberi tesztek eredményeit:

Az első közös tesztelést szeptember 11-én és 12-én végezték két sziszeki és három csurgói, tehát magyar oldalon található szivattyúval. „Átlagosan 1950 köbméter/órás áramlást értek el, ami évi 13,8 millió tonna áramlást jelent” – áll a Janaf közleményében.

A második tesztet szeptember 17-én és 18-án végezték el. Itt már úgynevezett DRA-polimerek is alkalmaztak, amelyek lehetővé teszik az olaj könnyebb áramlását. Ismét két sziszeki és három csurgói szivattyút használtak, 2200 köbméter/órás áramlást értek el, ami évi 15,5 millió tonna áramlást jelent.

A Janaf szerint „a szeptember 22-24. között végrehajtott harmadik tesztet 2200 köbméter/órás áramlással tervezték, amelyet a Mol-csoport ragaszkodására 1600 köbméter/órásra csökkentettek, így a szállítást egy sziszeki és egy csurgói szivattyúval végezték”.

A horvát cég kétszer is kiemelte, hogy „a csökkent áramlás egyetlen oka a Mol-csoport közvetlen igénye volt, és a Janaf részéről nem voltak akadályok a tervezett áramlás elérésében”. A Janaf szerint ezért a harmadik szeptemberi tesztet pontatlannak tekintették, mivel a Mol nem teremtette meg a maximális áramlás feltételeit.

A horvát cég a közleményben arról is ír: felkészültek arra, hogy fedezzék a Mol-csoport magyar és szlovák finomítóinak teljes éves kőolajigényét. „Az elvégzett tesztsorozattal összhangban garanciákat nyújtottunk a Mol-csoportnak, a Horvát Köztársaságnak és az Európai Uniónak a Magyarország és Szlovákia igényeit kielégítő mennyiségű kőolaj szállítására vonatkozóan” – áll a közleményben.