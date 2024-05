Mégis milyen szavazás lesz június 9-én? Itt eligazodhat!

Először tartják egy időben az európai parlamenti, az önkormányzati és a nemzetiségi választásokat, ezért még a szokásosnál is nehezebb a választási rendszerek és a szavazás módjára vonatkozó információk között eligazodni. Ezt kívánja segíteni a Political Capital választási kisokosa, amelyet magyarul és angolul is elkészítettek. A jobb megértést egy oktatóvideó is segíti:

Ráadásul a 24.hu és a Political Capital közös mandátumkalkulátort is készített. Ennek segítségével néhány pillanat alatt kiszámolható, hogy a pártok különböző listás támogatottsága hány mandátumot eredményezhet az Európai Parlamentben.

Ha további kérdése lenne!

A Klasszis Klub május 23-i vendége Somogyi Zoltán szociológus, a Political Capital társalapítója lesz. A 15:30-kor kezdődő rendezvényünk teljesen ingyenes, csupán egy regisztráció szükséges hozzá, melyet az alábbi linken tehetnek meg:

