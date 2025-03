Megjelent a rendelet: a boltok többségére nem vonatkozik az árrésstop

Megjelent a Magyar Közlönyben az árrésstopról kedden bejelentett kormányrendelet, ami 30 alapélelmiszernél határozza meg a fogyasztói árat: eszerint az élelmiszerboltok a párizsitól és krumplitól a liszten, cukron át a csirkehúsokig ezeknél legfeljebb tíz százalékos árrést alkalmazhatnak – írja a 444.

Mint azonban a Portfolio is írja, a rendelet szövege szerint ez az intézkedés csak az egymilliárd forintos éves árbevételű boltokra üzletekre vonatkozik, azokra, amelyek regisztrált főtevékenységként az élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmet végzik. Ez azt jelenti, hogy a kisebb boltok most is kiesnek ebből a körből, akárcsak a korábbi ársapkás intézkedéseknél – náluk továbbra is marad a szabad árképzés.

Az árrés korlátozás betartását a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó kormányhivatalok fogják ellenőrizni. Azok a kiskereskedők, aki március közepétől